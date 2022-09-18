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Dünya İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli, Hocalı katliamı fotoğrafını Pelosi’nin gözüne soktu!
Dünya

İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli, Hocalı katliamı fotoğrafını Pelosi’nin gözüne soktu!

Ermenistan’ın 13 Eylül’de başlattığı saldırı sonrasında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ve Ermenistan çok sayıda asker kaybetmiş, Ermeni Ordusu ağır zayiat vermişti. Tüm somut delillere, kayıtlara ve resmi açıklamalara rağmen Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gelerek Ermenistan’a destek veren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, çatışmalardan Azerbaycan’ı sorumlu tutmuştu. Pelosi’ye, ISBAM Başkanı Samir Adıgözelli’den tokat gibi cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 17:30:00 -
İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli, Hocalı katliamı fotoğrafını Pelosi’nin gözüne soktu!

Yeni Akit  Ankara

Barış görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde, 13 Eylül akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı saldırı başlatan Ermenistan birlikleri ile Azerbaycan Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda asker hayatını kaybetmiş, Ermenistan kayıplarının 109, Azerbaycan ise 79 şehit olduğunu duyurmuştu.

Pelosi tüm somut delillere rağmen Azerbaycan’ı suçladı!

Tüm somut delillere, kayıtlara ve resmi açıklamalara rağmen Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gelerek Ermenistan’a destek veren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, çatışmalardan Azerbaycan’ı sorumlu tutmuştu. Pelosi’ye, ISBAM Başkanı Samir Adıgözelli’den tokat gibi cevap geldi.

ABD Ermenistan’ın halkımıza karşı işlediği insanlık suçlarına ortaktır!

Sosyal medya hesabından Pelosi’nin iddialarına karşı Hocalı katliamının fotoğrafını paylaşarak açıklamada bulunan Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslar arası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) Başkanı Samir Adıgözelli, “200 yıldır topraklarımızı işgal eden, Azerbaycan şehirlerini yakıp insanlarımızı katleden, soydaşlarımızı 3 kez ata baba yurtlarından kovan, dünyanın gözü önünde topraklarımızı işgal eden, Hocalı’da masum insanları işkence ile öldüren Ermeni vahşetine gözünü bile kırpmadı. Kim soykırım yaptı. ABD hükümetleriniz, Ermenistan'ın halkımıza karşı işlediği insanlık suçlarına ortaktır” ifadelerini kullandı.

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