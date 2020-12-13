Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Burhan Üstün’ün yerine gelecek ismi belirlem üzere Yargıtay Genel Kurulu’nda 17 Aralık’ta seçim yapılacak. Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik de aday olan isimler arasında gösteriliyor. Peki İsa Çelik kimdir, nerelidir?

İsa Çelik kimdir?

İsa Çelik, 1972 yılında Afyon/Dinar’ da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla; 1996 yılında Güneysu Cumhuriyet Savcılığı, 2000 yılında Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı, 2003 yılında Çifteler Cumhuriyet Savcılığı, 2005 yılında Adalet Müfettişliği, 2010 yılında HSYK Müfettişliği ve HSYK Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. Halen Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anayasa Mahkemesi üyesi nasıl seçilir?

Yargıtay üyelerinin oy kullanacağı seçimde, en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi’ne üyesi olarak atayacak. Bu isim 12 yıl süreyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görev yapacak.

Kimler Yargıtay AYM üyesi adayı

HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik de öne çıkan adaylar arasında bulunuyor. Yine Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy, Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu ve Yargıtay Üyesi Yusuf Kuzu da seçimde yarışacak isimler arasında bulunuyor.