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Aktüel İş yerinde öldürüldü! Hem de boşanma aşamasındayken...
Aktüel

İş yerinde öldürüldü! Hem de boşanma aşamasındayken...

Bornova'daki bir iş yerinde 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Y.’nin, tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Kadının 6 ay önce evlendiği boşanma aşamasındaki Kaffar Y. ise aranıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 20:29:00 - 2022-10-22 20:30:02
İş yerinde öldürüldü! Hem de boşanma aşamasındayken...

Bornova'daki bir iş yerinde 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Y.’nin, tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Kadının 6 ay önce evlendiği boşanma aşamasındaki Kaffar Y. ise aranıyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde saat 00.30 sıralarında, ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Y.'ye (52) ulaşamayan yakınları, iş yerine gitti.

Yakınları, Hülya Şellavcı Y.'yi kanlar içerisinde hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hülya Şellavcı Y.'nin tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Hülya Şellavcı Y.'nin cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin eşi Kaffar Y.'yi (59) aradığı bildirildi.

Hülya Şellavcı Y.'nin kendisi gibi 2 çocuğu olan Kaffar Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hülya Şellavcı Y.'nin, tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu Kaffar Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

DHA'ya göre; polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 


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