İş odaklı dijital tanışma etkinliği 12dakika.com 12 Aralık'ta başlıyor

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - İş odaklı dijital tanışma etkinliği '12dakika.com' ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Genel Koordinatörü Ziya Kızıltan, "İş dünyasının oldukça uzak kaldığı “yeni insanlarla tanışma” fırsatını onlarla tekrar buluşturuyor olacağız." dedi.

"Türkiye’nin iş odaklı ilk dijital tanışma etkinliği" sloganı ile duyurulan '12dakika.com' ilk buluşmasını yapmaya hazırlanıyor. Yeni fikirler edinmek ve yeni iş insanları tanımak adına oluşturulan iş dünyası girişimi olarak hayata geçen 12dakika.com, pandemi nedeniyle yapılamayan iş odaklı fiziksel tanışmaların yerini almaya hazırlanıyor.

'12dakika.com' ile ilgili olarak AA muhabirine açıklamada bulunan Kızıltan, 12dakika.com projesi hakkındaki detayları paylaştı. 12dakika.com'un çıkış fikrinin nasıl geliştiğini anlatan Kızıltan, "12dakika.com'un çıkışı yaklaşık 1 ay önce 12 Kasım’da marka mühendisi Ömürden Sezgin ile dijital bir ortamda tanışmamıza dayanıyor. Geçtiğimiz ay birbirimize online bir tanışma daveti gönderdik. 12dakika.com'un ana fikri ve amacı da bu şekilde ortaya çıktı. Aslında bu görüşme, iki insanın dijital bir ortamda bir araya gelip tanışmasıyla birlikte ortaya çıkacak fikirlerin, projelerin ve işlerin çok büyük bir potansiyele sahip olabileceği ve aynı zamanda büyük bir fayda ve değer katarak yankı getirebileceğine dair çok önemli bir örnek oldu." dedi.

Sezgin ile aralarında geçen diyaloğa dair detaylar veren Kızıltan, şunları söyledi:

"Bütün bu süreçler (konferanslar, toplantılar) dijitale taşınırken, pandemi öncesinde var olan çok önemli bir faydayı geride bırakmıştık. Pandemi öncesi konferanslarda aldığımız bilgisel değeri dijitalde de almayı başardık fakat, dinleyici ya da konuşmacı olarak gittiğimiz bu ortamlarda bulduğumuz iş odaklı tanışma fırsatını kaybetmiştik. Halbuki bu toplantılarda bizi heyecanlandıran ana unsurlardan belki de en önemlisi, orada tanıştığımız insanlarla yaptığımız fikir alışverişleri, iş odaklı ortaklıklar, öğrendiğimiz yeni girişimler ve bu sayede aklımızda oluşan yeni iş fırsatlarıydı. İnsanların özellikle birbirini tanımak ve tanıştırmak için gittiği etkinliklerin pandemi sürecinde bu potansiyelini oldukça kaybetmesi bu fikrin ortaya çıkış nedeni oldu.

'Bu tanışmayı nasıl dijitale taşırız?' sorusuyla birlikte Türkiye’nin ilk iş odaklı dijital tanışma etkinliği olan '12dakika.com' doğmuş oldu. İş amaçlı etkinliklerde iki insanın belki de bir kahve içerek ayaküstü yaptığı tanışmayı online bir ortama taşıyarak, yüzlerce katılımcının olduğu ancak tanışmaların sınırlı olduğu konferansların aksine böylece önemli bir çözüm ortaya koyduk. Daha sonrasında ismini de aslında bu tanışmaların süresi olarak vurgulayabileceğimizi düşündük ve '12 Dakika' olarak isimlendirmeye karar verdik. 12 Kasım’daki bu görüşmede bir karar aldık ve 12.12 (12 Aralık) tarihinde 'Türkiye’nin iş odaklı ilk dijital tanışma etkinliğini' gerçekleştirme konusunda hızlı adımlar atmaya başladık."

'12dakika.com'un amacı ile ilgili olarak detaylar veren Kızıltan, "Bu etkinlik daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’nin ilk iş odaklı dijital tanışma etkinliği olacak ve bundan sonra da devam edecek. İş dünyasının oldukça uzak kaldığı 'yeni insanlarla tanışma' fırsatını onlarla tekrar buluşturuyor olacağız. Sadece tek bir sektörün değil bütün sektörlerin ve bütün ekonomilerin buna ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor, olabildiğince çok sayıda insana ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "24 ülkeden 2 bin kişi kayıt oldu"





Platformun konseptinin oldukça basit olduğunun altını çizen Kızıltan, "12dakika.com adresine girdiğinizde ücretsiz bir şekilde kaydınızı yaptıktan sonra profilinizi oluşturmanız gerekiyor. Buraya isim soyisim, çalışılan kurum ve pozisyon gibi bilgiler giriliyor ve sosyal medya hesaplarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Burada önemli olan kısım ise profil doldururken karşınıza gelen 'offer' ve 'seek' bölümleridir. 'Offer' kısmında tanışacağınız insanlara sağlayabileceğiniz faydayı ve/veya sunduğunuz hizmetleri yazıyorsunuz. 'Seek' kısmında ise karşı taraftan ne beklediğinize dair bilgileri detaylı bir şekilde yazıyorsunuz. Böylece hangi konular/sektörlerle ilgili olduğunuza dair yazdıklarınızla, sizlerle kimlerin iletişime geçmesini istediğinize dair bir ön bilgi sunmuş oluyorsunuz. Profilinizi tamamladıktan sonra sizin için etkinlik artık başlamış durumdadır. Özellikle belirtmek isterim ki 12 Aralık tarihini beklemeden doğrudan toplantı davetleri atmanız gerekmektedir. Son güne kadar beklemeniz durumunda görüşmek istediğiniz kişilerin takvimleri tamamen dolmuş olacaktır." yorumunu yaptı.

Kızıltan, "Bu nedenle profil oluşturduktan hemen sonra kişilerin profiline girerek 'meet' butonu aracılığıyla hemen davetlerinizi göndermenizi öneriyorum. Şu an itibarıyla kayıtlı 24 ülke ve 144 farklı şehirden katılan insanların sayısı 2 bini geçmiş durumda. İnsanlar bu profilleri tarayarak toplantı davetleri göndermeye başladılar. Amacımız 12 Aralık tarihine kadar iş insanı sayısını 5 bin bandına çıkarmak. Daha etkinlik günü gelmeden sadece mesaj ortamında bile tanışmalar ve bu tanışmalara bağlı olarak iş anlaşmaları gerçekleşmeye başladı." dedi.





- "Her ayın 12’sinde bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz"





'Türkiye’de dijital ortamda iş odaklı tanışmalar nasıl yapılır ve hangi modellerle bu en iyi hale getirilir?' sorusunun odağında yola çıktıklarını anlatan Kızıltan, "Her ayın 12’sinde bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki etkinliğimiz 12 Ocak’ta e-ticaret ve e-ihracat odaklı bir tabanda gerçekleşecek. Gelen taleplere bağlı olarak 12 Dakika etkinliğimizin sıklığının artma ihtimali de söz konusudur." şeklinde konuştu. Kızıltan sözlerine şöyle devam etti:

"Bizleri asıl heyecanlandıran konu ise; biz sadece Türkiye’deki insanların birbirleriyle tanışmasıyla yetinmeyip ülkemizi İngiltere, Almanya, ABD gibi ülkelerle ve dünyanın diğer coğrafyalarıyla bir araya getirmek istiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan şey karşı tarafla aynı potansiyele sahip olmaktır. Bu potansiyeli ise şu an ortaya koyduğumuz ve ülkemize dijital ortamda iş odaklı tanışmayı ve devamında iş yapmayı sağlayacak olan '12 Dakika' ile gerçekleştirme amacını taşıyoruz. Ülkemizde gerek yurtiçi gerekse de yurt dışı ticari devamlılığı sadece kriz anında değil her koşulda sağlamamız gerekiyor.

İşte tam bu noktada pandemi sürecinde olduğu gibi pandemi sonrasında da bu tarz etkinliklere ihtiyacımız her zaman olacaktır. Ülkemizin marka değerini artırmak adına sadece kendi coğrafyamızla sınırlı kalmayarak başka coğrafyalarda da ticari ve ekonomik etkinliğimizi sürdürebilmemiz gerekmektedir. Pandeminin etkisiyle önemli bir projeye adım attık ve sürdürülebilir olmasının şart olduğu bir sürecin içindeyiz. Bu farkındalıkla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ve ülkemizi hem kendi içinde hem de dünyayla iş odaklı dijital tanışmalara taşıyarak değer katmayı ve fayda sağlamayı sürdüreceğiz."

