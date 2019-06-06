İş kurmak isteyen ‘mahkumlar’ı sevindiren 50 bin TL’lik hibe

Kendi işini kurmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere sağlanan 50 bin TL’ye kadar hibe desteğinde ikinci başvuru dönemi başladı. Hibeden yararlanmak isteyenlerin projelerini 14 Haziran tarihine kadar sunmaları gerekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere sağladıkları 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladı.

2014-2019 yılları arasında engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden idari para cezası olarak tahsil edilen tutarlar, yetkili komisyon tarafından kabul edilen projelere destek olarak aktarılıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar bin 550 engelliye 63 milyon 276 bin TL, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin TL hibe desteği sağlandı.

Kendi işini kurmak isteyen engellileri ve eski hükümlülere sağlanan 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvuruları 14 Haziran’da sona erecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler, www.iskur.gov.tr adresindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayacaklar. Hazırlanan projeler, 14 Haziran’a kadar bulunulan illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edilebilecek.