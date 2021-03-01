  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İş kazası nasıl olur? İş kazası örnekleri nelerdir?
Yaşam

İş kazası nasıl olur? İş kazası örnekleri nelerdir?

Günlük yaşamda bir takım kazalar kaçınılmaz olur. Gerek evde, gerek trafikte ve iş yerinde gerçekleşen kazalar pek çok sorunlara yol açmaktadır. İş kazalarının en çok görüldüğü sektör ise inşaat sektörü ve madencilik olarak biliniyor. Bunun haricinde sanayilerde de zaman zaman iş kazaları olabiliyor. Peki iş kazası nasıl olur? İş kazası örnekleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:21:00 - 2021-03-01 08:36:33
İş kazası nasıl olur? İş kazası örnekleri nelerdir?

Dünya üzerinde her gün farklı sektörlerde gerek ihmalden kaynaklı gerekse de elde olmayan sebeplerden dolayı iş kazaları gerçekleşebiliyor. İş kazalarının en çok görüldüğü Avrupa ülkeleri, Romanya ve Fransa iken, Asya ülkeleri ise Çin, Tayland ve Hindistan'dır. Peki iş kazası nasıl olur? İş kazası örnekleri nelerdir?

İş kazalarını hafif ve ağır olmak üzere ayırabiliriz. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde gerçekleşen iş kazalarının büyük çoğunluğu hafif olarak atlatılır. Genellikle bu kazalar ayakta tedavi edilir ve işçi birkaç gün dinlendikten sonra işine devam eder.

Ağır yaşanan iş kazalarında ise işçide ciddi sağlık problemleri görülebilir. Bu ağır kazalarda en temel faktör ise makine arızalarıdır. İşçi herhangi bir sağlık kurumunda tedavi edilir ve rapora göre istirahat ettikten sonra tekrardan işine döner. Bazen de bu iş kazaları sonucunda işçi herhangi bir uzvunu kaybedebilir veya vefat edebilir.

İş kazası örnekleri nelerdir?

- Fabrikada çalışan bir işçinin press makinesine bir uzvunu kaptırması.

- İnşaat alanında çalışan bir işçinin iskeleden düşmesi veya inşaat alanından kafasına bir parça düşmesi.

- Bir makine mühendisinin elektrik akımına kapılması.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
CHP Milletvekili, partisinden istifa etti
Gündem

CHP Milletvekili, partisinden istifa etti

CHP Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi
Siyaset

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aralarında HDP'nin de olduğu 9 farklı partinin katılımı ile Saadet Partisi tarafından organize edilen me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay