İş kazası nasıl olur? İş kazası örnekleri nelerdir?

Dünya üzerinde her gün farklı sektörlerde gerek ihmalden kaynaklı gerekse de elde olmayan sebeplerden dolayı iş kazaları gerçekleşebiliyor. İş kazalarının en çok görüldüğü Avrupa ülkeleri, Romanya ve Fransa iken, Asya ülkeleri ise Çin, Tayland ve Hindistan'dır. Peki iş kazası nasıl olur? İş kazası örnekleri nelerdir?

İş kazalarını hafif ve ağır olmak üzere ayırabiliriz. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde gerçekleşen iş kazalarının büyük çoğunluğu hafif olarak atlatılır. Genellikle bu kazalar ayakta tedavi edilir ve işçi birkaç gün dinlendikten sonra işine devam eder.

Ağır yaşanan iş kazalarında ise işçide ciddi sağlık problemleri görülebilir. Bu ağır kazalarda en temel faktör ise makine arızalarıdır. İşçi herhangi bir sağlık kurumunda tedavi edilir ve rapora göre istirahat ettikten sonra tekrardan işine döner. Bazen de bu iş kazaları sonucunda işçi herhangi bir uzvunu kaybedebilir veya vefat edebilir.

İş kazası örnekleri nelerdir?

- Fabrikada çalışan bir işçinin press makinesine bir uzvunu kaptırması.

- İnşaat alanında çalışan bir işçinin iskeleden düşmesi veya inşaat alanından kafasına bir parça düşmesi.

- Bir makine mühendisinin elektrik akımına kapılması.