THY- Euroleague
0553 313 94 23

İş insanlarını öldürmekle tehdit eden tefecilere operasyon: 5 kişi gözaltında

Ankara'da iş insanlarını ölümle tehdit edip zorla senet imzalatan tefeci çetesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:44
İş insanlarını öldürmekle tehdit eden tefecilere operasyon: 5 kişi gözaltında

Ankara'da iş insanlarını ormanlık alana götürüp öldürmekle tehdit eden ve senet imzalatan tefecilik çetesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde iş insanları ve esnaflara yüzde 20 faizle borç para veren bir tefecilik çetesi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, çete üyelerinin başkentte çok sayıda iş insanını ormanlık alana götürerek ölümle tehdit ettiğini ve darp ederek zorla senet imzalattıklarını belirledi. Çetenin son olarak kuru temizleme işletmecisi olan bir kişiye 50 bin TL para verdiğini ve daha sonra bu para karşılığında kuru temizleme dükkanına el koyduğu belirlendi.

Bugün sabah saatlerinde çete üyelerinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:44
  1. Ankara
  2. tefecilik operasyonu
  3. gözaltılar var

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc19 dk önce
    yahu çüşşş bu zamanda bunlardamı vardı. eşkiya ülkesimi olduk. bu şerefsiz p..çlere en ağır cezayı veriniz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesi
  1. "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesi
  2. 134 kırsal kalkınma projesine 92..
  3. TBMM KİT Komisyonu
  4. Gaziantep'te, 3 PKK'lı tutuklandı
  5. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
  6. Karikatüristler ‘Dünya 5’ten büyük’..
  7. Suni gündemle gerçek gündemi örtme..
  8. Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
  9. CHP Çatalca belediye başkan adayı kim?
  10. İranlı başsavcıdan "sızma..
  11. Soğuk ve fırtına İstanbul'u vurdu!..
  12. Galatasaray'a büyük şok! Şike kokuları..
  13. Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü..
  14. Şeytanın çocukları dünyayı sömürüyor
  15. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha..
  16. Erol Bedir'den Kulüpler Birliği..
  17. "İİT ülkeleri, sığınmacı krizinde en..
  18. Deutsche Bank'ta "Panama Kağıtları"..
  19. "O gün dünyaya demokrasi dersi verdik"
  20. M3 para arzı azaldı
Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
Tek başına Mısır'ı sallıyor!
Tek başına Mısır'ı sallıyor!
BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

Günün Karikatürü

29 Kasım 2018
Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti