İş insanları bütün yönleriyle Mardin'i konuştu

İSTANBUL (AA) - Mardin, birçok farklı kültürün dostça yaşadığı ve 7 bin yılı aşkın tarihi ile dünya kenti olmak için yola çıktı.

10 ülkeden iş insanları, sanatçılar, kültür elçileri, belediye başkanları, konsoloslar, diplomatlar ve gazeteciler, bütün yönleriyle Mardin'i konuştu.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, İsveç, Almanya, Macaristan, Yunanistan, Kosova, Letonya ve Türkiye'den 60'a yakın kişi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Lambeth ilçesinin Türk Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, Mardin'in İngiltere'de tanıtılması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem de bir dünya kenti olan Mardin'i dünyaya tanıtmak için bu toplantıyı düzenlediklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Dedelerim 600 yıl önce Mardin'e geldi ve o günden beri Mardin için çalışıyoruz. Mardin'in en önemli gelir kaynağı eğitim ve turizm. Bizler de dedelerimizin geleneğini sürdürerek Mardin halkı için eğitim kurumları, okullar, üniversiteler başta olmak üzere, camiler, aşevleri, yollar, çeşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz iş insanları, doğduğumuz şehre yatırım yapmak ve katkı sağlamak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Mardin'e otoyollar yapılması, havalimanının yenilenmesi, elektrik, doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin getirilmesi için yaptığı tüm değerli katkılar için minnettarız ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki amacımız Mardin'i dünyaya tanıtmak. Bugün 10 ülkenin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bu yolda attığımız ilk adımdır."

Güneydoğu'nun seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan ve filmlere konu olan Xate Ana'nın (Zekiye Midyat) torunu Dalin Midyat ise "Biz aşiret mensubuyuz. Bizim aşiretin 5 köyü var. Biri Süryani, biri Ezidi, biri Arap, ikisi Kürt köyü. 3 farklı dinin, 3 farklı mezhebin dilin bir araya geldiği bir aşiret kültürü... Bu tek başına Mardin'i anlatmaya yetiyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Mardin'e ayrı bir pasaport verilmeli"





Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan da "Bana kalırsa Mardin'e ayrı bir pasaport verilmeli. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Güneydoğu'da o kadar şiddete rağmen farklı toplumların bir arada dostça yaşamasını başarmış bir yer Mardin..." ifadelerini kullandı.

Leton-Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Aydemir, Leton halkının yüzde 80'inin tatilini yurt dışında yaptığını, bu nedenle Türkiye'nin de Leton halkının ilgi alanında olduğunu belirterek, "Biz artık Türkiye'yi deniz-kum-güneş olarak satmak istemiyoruz. Bu nedenle kültürel ve tarihi destinasyonlar belirlemiştik. Ancak Mardin'i hiç düşünmemiştik. Bu toplantıdan sonra Mardin'i tarihi ve kültürel destinasyonlarımızın en başına koymaya karar verdik." ifadelerini kullandı.



