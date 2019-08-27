İş güvenliğinde BUSKİ farkı

Çalışma hayatında güvenliğin sağlanması ve muhtemel kazaların önlenmesi yönünde standartları belirleyen ‘ISO 45001’ belgesi, Türkiye’de ilk kez BUSKİ’ye verildi. Belgeyi TSE Bursa Bölge Koordinatör Vekili Hakan Karaçengel’in elinden alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın kalite yürüyüşünün başta BUSKİ olmak üzere her alanda ve kurumda artarak devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TSE Bursa Bölge Koordinatör Vekili Hakan Karaçengel, TSE Bursa Belgelendirme Müdürü Asu Kornoşor, TSE Bursa Kalibrasyon Müdürü Alp Kerem Küleri ve TSE Bursa Baş Araştırmacı Mustafa Karaman’ı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Acemler yerleşkesinde yapılan ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’in de hazır bulunduğu görüşmede, BUSKİ’nin kalite çalışmalarını tamamlayarak almaya hak kazandığı İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001) ve Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) belgeleri, TSE Bursa Bölge Koordinatör Vekili Hakan Karaçengel tarafından Başkan Aktaş’a takdim edildi. Böylelikle BUSKİ, su ve kanalizasyon idâreleri arasında Türkiye’de ISO 45001 belgesini alan ilk kuruluş oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TSE yöneticilerine teşekkür etti. 17-19 Haziran ve 18-19 Temmuz tarihleri arasında tetkik edilen BUSKİ’nin 3 bin 358 çalışanı ve saha alanlarıyla ISO 45001 belgesini almaya hak kazandığını vurgulayan Başkan Aktaş, “BUSKİ, TSE tarafından verilen ISO 45001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alan Türkiye’de ilk kurum oldu. Tebrik ediyorum” dedi. Sanayisi ve taşıdığı potansiyel ile Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olan Bursa’nın standartlarının daha da üst seviyelere çıkartılması anlamında çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Aktaş, “Bu konuda yerli ve millî kuruluşumuz TSE ile birlikte attığımız adımlar belli seviyelere geldi. İnşallah ilerleyen günlerde kalite standartlarının her alanda artarak devam edeceğine hep birlikte şahit olacağız” diye konuştu.

TSE Bursa Bölge Koordinatör Vekili Hakan Karaçengel ise BUSKİ’nin kalite yolculuğunun 2002 yılında başladığını ifâde etti. ISO 9001 belgesini alan Türkiye’de ilk kurumun yine BUSKİ olduğunu hatırlatan Karaçengel, “Üst yönetimin desteği olmadan bu tür çalışmaların yapılabilmesi mümkün değil. Gösterdikleri hassasiyet nedeniyle başta değerli başkanımız olmak üzere sayın genel müdürümüze, çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.