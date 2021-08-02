Yetenekleri doğrultusunda eğitim alıp 4 yıllık lise eğitiminin ardından çalışmaya başlayan pek çok kişi, hangi liselerde iş garantisi olduğunu merak ediyor. Peki, meslek liselilerine iş garantisi var mı?

İş garantili ücretsiz okula nasıl kayıt yaptırılır? İş garantili meslek liseleri hangileri?

Pandemi sürecinde meslek liselerinde üretilen maskeler, antibakteriyel ürünler dikkatleri çekti. Meslek liseli öğrencilerin yetenekleri ise bu süreçte takdir topladı. Eğitim hayatlarına meslek lisesinde sürdürmek isteyenler ise mezun olduktan sonra kendileri için iş garantisinin olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 200’ü aşkın iş garantili meslek liseleri bulunuyor. Sekterde yer alan firmalarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda mezun olan öğrencilerin işleri de hazır durumda.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada “Mezun olunca iş garantili 200 okul açtık" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca meslek liselerinin yanı sıra mesleki eğitim merkezleri de bulunuyor.

ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULANAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İÇİN TIKLAYINIZ