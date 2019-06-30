İş dünyasını umutlandıran görüşme

Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ilerisi için umutlarını artırdığını söyledi.

Yalçındağ, G20 Liderler Zirvesi’nde gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki S-400/F-35 ve ekonomik yaptırım ihtimali gibi iş dünyasının merakla beklediği konularda yapılan açıklamaların olumlu olduğunu kaydetti.

ABD’yle son yıllarda yaşanan sorunların Türkiye’den kaynaklanmadığının, ABD Başkanı Trump’ın ağzından dünya kamuoyuyla paylaşılmasının iş dünyasını mutlu ettiğini getiren Yalçındağ, şu değerlendirmelerde bulundu: “Daha evvel iki lider tarafında konulan Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi hedefinin 75 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Elimizden geleni yapacağız, biz de hedefimizi revize ediyoruz. Zaten bu hedefe ulaşabilmek için uzun süredir bir yol haritası üzerinde çalışıyorduk. Trump’ın Türkiye ziyareti sırasında bu raporumuzu iki devlet başkanına sunacağız.”