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İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek

İş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:23
İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek

İş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi.

Tehditlere kulaklarımızı kapattık

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Ekonomimiz her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçtedir. Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz ve terör unsurları son bulana kadar da operasyonun devamından yanayız” ifadelerini kullandı. Aydın, “Barış Pınarı Harekatı, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde yapılan bir harekattır. Özellikle dış kaynaklı ekonomik tehdit açıklamalarına iş dünyası olarak kulaklarımızı kapattık” açıklamasında bulundu.

Güçlü ekonomi, güçlü devlet

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini belirterek, “İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız” ifadesini kullandı.

Mazlumlar için umut oldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gazi şehrin iş dünyası temsilcileri olarak devletin, milletin ve kahraman Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı açıklamada, terör örgütlerine yönelik harekatların ülkenin güvenliği kadar sınır ötesindeki mazlum insanlar için de umut olduğunu aktardı.

Kayseri’den birlik mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:23
  1. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
  2. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu
  3. GSO Başkanı Adnan Ünverdi
  4. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy
  5. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci
  6. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın
  7. Barış Pınarı Harekatı

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