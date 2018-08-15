İş dünyasından ortak deklarasyon

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarına karşı Türkiye tek yürek oldu. Dövize karşı Türk lirasına peş peşe destek gelirken bugün iş dünyasından da ortak bir deklarasyon yayınlandı.

'DEVLET VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ'

ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptığı açıklamada, 'Milletimiz ekonomik saldırılarla dize getirilemeyecek. Bu süreçten ülkemizin en kısa sürede çıkacağına inanıyoruz. Daha çok çalışmaya daha çok üretmeye devam edeceğiz. İş dünyası olarak her zaman ve her koşulda devlet ve milletimizin yanındayız' dedi.