İş dünyasından dayanışma çağrısı

EKONOMİ SERVİSİ

ABD’nin ekonomik saldırılarına iş dünyasından tepki yağıyor. Saldırılara karşı önlem alınmasını talep eden Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortak açıklamasında “Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir” denildi.

5 ÖNEMLİ ADIM

“Ekonomide gerek küresel gelişmeler gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz. Bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması gerekiyor” tembihlerine yer verilen açıklamada ivedilikle atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

Kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmeli.

Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikası en kısa sürede açıklanmalı.

Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritası bir an önce hazırlanmalı.

En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulmalı.

ABD ve Türkiye mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmeli.

İNANCIMIZ TAM

Açıklamada ayrıca “İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır” ifadesi kullanıldı.