İş dünyasında yeni trend: Sessiz işe alım

İş dünyası ‘sessiz istifa’ ve ‘sessiz işten çıkarma’ trendlerinin ardından şimdi de ‘sessiz işe alma’ trendini benimsemeye başlıyor. Fortune’un haberine göre araştırma ve danışmanlık firması Gartner 2023 yılında söz konusu trendin yükselişte olduğunu açıkladı.

Araştırma firması ‘sessiz işe alım’ trendinin uzun bir işe alım sürecinin maliyeti olmadan yetenekli çalışanları elde tutmak için yeni kapılar açacağını öngörüyor. Büyük İstifa akımının ortasında çalışanların mesai süresi yavaş yavaş azalırken iş dünyası liderleri söz konusu trend üzerinden hayati bir avantajı ele geçirmeyi hedefliyor.

Habere göre sessiz işe alım trendi şu şekilde çalışıyor: Bir şirket, mevcut işgücünü, özellikle de iş tanımlarının ötesinde kademeli olarak sorumluluk almaya başlayanları değerlendirir. Özenli bir yönetici daha sonra bu çalışanlara işi vermeden önce istedikleri pozisyonda etkili bir şekilde çalışmaya başladıklarını fark eder ve bu sayede çalışanın şirketten bağımsız bir şekilde beceri geliştirmesi mümkün olur. Her şey plana göre giderse, yönetici gerekli bir zam veya terfi yapar. Bu sayede yeni bir çalışan aramaktan, şirkette oluşacak bir işe alım çılgınlığından ve herkesin zamanından tasarruf sağlar.

Gartner’ın İş Dünyasının Geleceği Araştırma Ekibi Başkanı Emily Rose McRae CNBC’deki demecinde bu stratejinin akut ve acil çalışan ihtiyaçlarını ele almak için tasarlandığını belirtiyor. Etkili bir sessiz işe alım ise şirketin çalışanlarını doğru tanımasına bağlı. McRae, “Bir grup insandan bu hamleyi yapmasını isterseniz, tam olarak açıklayamayabilirsiniz” dedi.

McRae bu hamlenin çalışanlar için ne anlama geleceği yönündeki soruların kariyer gelişimi ile cevaplanabileceğini söyledi. Ancak araştırma uzmanına göre ‘sessiz istifa’ trendine uyanlar bu akımı aynı şekilde görmeyecekler.

Sessiz işe alım sessiz istifanın tam tersi

Son yıllarda popüler hale gelen birçok viral iş dünyası trendinde olduğu gibi sessiz işe alım da eski bir taktiğin yeniden isimlendirilmiş hali.

Fortune’un haberine göre South Carolina Üniversitesi İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı Direktörü Anthony Nyberg, bazı şirketlerin çalışanlarını vasıflandırmak ve onları yeni alanlarda çalıştırabilmek için önemli zaman ve kaynaklar sağladığını belirtiyor.

Nyberg, “Bu konseptlerin hiçbiri yeni değil. Ancak yeni yeteneklerini en uygun görevle eşleştirmek için yetenekleri şirket içerisinde olarak hareket ettirmek daha çok takdir ediliyor gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.



Nyberg sessiz işe alım trendinin ideal şekilde uygulandığında kurumların ve çalışanların verimliliğini ve memnuniyetini artırmalarına yardımcı olacağını öngörüyor. Hem şirket içindeki hem de dışındaki "en parlak zihinleri" tanımlamak ve bunları nereye koyacağınızı bulmak için gözlerden uzak bir işe alım stratejisi kullanan Google da bu yönteme bir örnek. Google’ın yönetiminde uzun yıllar çalışmış olan Forbes yazarı Kelly Main eylül ayında yaptığı açıklamada firmanın özünde bir ‘sessiz işe alım’ stratejisi uyguladığını açıklamıştı.

Main sessiz işe alımla terfi ettirilen çalışanların ‘şaşırtıcı olmayan bir biçimde’ daha fazla zam ve terfi alma eğiliminde olduğunu söyledi. Forbes yazarı işverenlerinse minimum risk ve potansiyel olarak sıfır eğitim maliyetiyle hem zamandan hem de paradan tasarruf edebildiğiniz sözlerine ekledi.

Nyberg yine de terimin olumsuz çağrışımları olduğunu da belirtiyor ve şirketlerin “sanki çalışanlara istenmeyen işleri yapmaları için kandırıyormuş gibi” hissettirdiğini söylüyor.

Bunun sebebi ise ağustos ayında sosyal medya uygulaması TikTok’ta viral hale gelen sessiz istifa dalgası ile olan ilişkisi. Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre sessiz istifa hareketinde bir kişinin işletmedeki rolünün dışında herhangi bir işi yapmayı kararlı bir şekilde reddetmesi gerektiği öneriliyordu.

Tanımı gereği sessiz istifa stratejisini uygulayan çalışanlar sessiz işe alım olasılığını kendilerinden uzaklaştırırlar. Akımın savunucuları şirketlerin bu akım sayesinde kariyer gelişim süreçlerinden veya binlerce dolarlık potansiyel terfilerden kurtulmayı amaçladığını belirtecekler. Ancak sessiz istifayı savunanlarsa muhtemelen bunun sadece çalışanları sömürmek için bir taktik olduğunu savunacak.

Sessiz işe alım konusunda yorum yapan ve sessiz istifa akımını savunan bir Reddit kullanıcısı, “Ekstra görevler üstlenen şirket içerisindeki çalışanları teşvik ettiklerini söylediği anda makaleyi okumayı bıraktım. Sonra da bunun tamamen bir çöp olduğunu anladım. Hiç kimse birden fazla iş yaptığı için terfi edilmiyor. Bir şeyler değişene kadar sizi tıpkı uysal bir yarış atı gibi minimum zam ve sıfır destekle tutacaklar. Ek bir görev almanın daha fazla iş yapmaktan başka hiçbir ödülü yoktur” ifadelerine yer veriyor.

Patronlar ekonomi zorlu zamanlardan geçtiğinde sessiz işe alım yapar

Manchester Üniversitesi Organizasyonel Psikoloji Profesörü Cary Cooper adı her ne olursa olsun resesyon ve hiper enflasyon dönemler gibi zor ekonomik zamanlarda sessiz işe alımın her zaman gerçekleştiğini belirtiyor.

Şu anda da ekonomide tam olarak bunun benzeri bir ortam görülüyor. 2023’e henüz girilmiş olmasına rağmen Amerikalıların %80’i 2022’de zirveye ulaşan enflasyon ve yaklaşan resesyonla birlikte berbat bir yıl bekliyor.

Cooper sessiz işe alım trendini yeniden açıklayarak, “Bu kaynakların yeniden dağıtılması anlamına gelir ve çalışanların daha faal ve esnek olması beklenir” dedi. Profesör ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik çalkantılar sırasında işletmelerin daha fazla çalışanı işe almak konusunda isteksiz olacağını bunun yerine işgücü maliyetini asgari seviyede tutmak isteyeceğini söyledi.

Reddit kullanıcıları ise bu stratejiyi çok daha ağır ifadelerle eleştiriyor: “Şirketler işgücü verimliliğindeki düşüşler konusunda kızgınlar. Kendi ürettikleri sessiz istifa akımını suçluyorlar. Bizse sebebini çok iyi biliyoruz. Pek çok insan başka yerlerde yeni pozisyonlar üstlendi ve bu da emek verimliliğini düşürdü. Emek verimliliğinin artmasını istiyorlarsa, yapabilecekleri en iyi strateji, sahip oldukları çalışanları koruyarak karmaşayı azaltmaktır. Bu da para demektir.”

Cooper sessiz işe alım trendinin faydalı olup olmayacağına bakılmaksızın en az bir ila iki yıl boyunca devam edeceğini tahmin ediyor.

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