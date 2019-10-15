İş dünyasında mektuplu diplomasi

İş dünyası, Barış Pınarı Harekatı’nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere harekete geçti.

Barış Pınarı Harekatı’nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun imzasıyla hazırlanan mektup, 190 ülkedeki muadil iş kurumlarına ve 5 kıtadaki en büyük 7 iş örgütüne gönderildi. Mektupta, harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu, Türkiye’nin evrensel hukuk ve uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı belirtildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de AB üyesi tüm ülkelerdeki esnaf ve sanatkar teşkilatlarının çatı kuruluşu niteliğindeki Belçika merkezli SME United başta olmak üzere Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Polonya, Danimarka, Romanya, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerin esnaf ve sanatkar teşkilatlarına mektup gönderdi.

Yarın da İTO’da açıklama yapılacak

İstanbul’daki oda ve borsa başkanları da yarın ortak bir açıklamada bulunacak. İstanbul Ticaret Odası’nda Başkan Şekib Avdagiç’in başkanlığında bir araya gelecek olan oda ve borsa başkanları, ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı ile birlikte Türkiye’nin terörle mücadelesini dünyaya duyuracaklar.