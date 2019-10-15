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İş dünyasında mektuplu diplomasi

İş dünyası, Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu yok etmek için yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı dünyaya anlatmak için harekete geçti.

15 Ekim 2019 Salı 11:54
İş dünyasında mektuplu diplomasi

İş dünyası, Barış Pınarı Harekatı’nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere harekete geçti.

Barış Pınarı Harekatı’nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun imzasıyla hazırlanan mektup, 190 ülkedeki muadil iş kurumlarına ve 5 kıtadaki en büyük 7 iş örgütüne gönderildi. Mektupta, harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu, Türkiye’nin evrensel hukuk ve uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı belirtildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de AB üyesi tüm ülkelerdeki esnaf ve sanatkar teşkilatlarının çatı kuruluşu niteliğindeki Belçika merkezli SME United başta olmak üzere Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Polonya, Danimarka, Romanya, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerin esnaf ve sanatkar teşkilatlarına mektup gönderdi.

Yarın da İTO’da açıklama yapılacak

İstanbul’daki oda ve borsa başkanları da yarın ortak bir açıklamada bulunacak. İstanbul Ticaret Odası’nda Başkan Şekib Avdagiç’in başkanlığında bir araya gelecek olan oda ve borsa başkanları, ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı ile birlikte Türkiye’nin terörle mücadelesini dünyaya duyuracaklar.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:54
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  3. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  4. Fransa
  5. Almanya
  6. Yunanistan
  7. İtalya
  8. İspanya
  9. İsveç
  10. Hollanda
  11. İngiltere
  12. İrlanda
  13. Polonya
  14. Danimarka
  15. Romanya
  16. Finlandiya
  17. İstanbul Ticaret Odası’nda Başkan Şekib Avdagiç

YORUM YAZ

  • HAKANHAKAN54 dk önce
    YAHU KİME NEYİ ANLATIYORSUNUZ?BUNLAR HER ŞEYİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR ANCAK .....LUKLARINDAN ÇARPITARAK,3-5 YIL ÖNCE ESED'İN ZULÜMLERİNDEN TUTUNDA,ABD'NİN SİLAH DENEME GÖRÜNTÜLERİNE KADAR BAŞKA BAŞKA GÖRÜNTÜLERİ TÜRK ASKERİ YAPMIŞ GİBİ YAYINLIYORLAR.BUNLARA YAPILMASI GEREKEN TEK ŞEY GÜÇLÜ OLUP,KENDİ AYAKLARIN ÜZERİNDE DİM DİK DURMAKTIR.BU ARADA OSMANİYE KADAR TOPRAĞI OLAN KKTC Yİ MADEM BİZ KORUYUP,BESLİYORUZ 82 NOLU PLKA İLE İL STATÜSÜNE ALIP,BAŞINA BİR VALİ,ŞEHİRLERİNE DE BİRER KAYMAKAM ATAYIP,KIBRIS SORUNUNU DA KÖKTEN ÇÖZMELİYİZ.BAŞINA BAŞTA ........ CUMHUR BAŞKANI OLMAK ÜZERE BAŞBAKAN,BAKANLAR VE BİR SÜRÜ BİLMEM NELER ATAYIP TÜRKİYE'Yİ SOYDURMANIN ALEMİ NEDİR BİR TÜRLÜ ANLAMADIM GİTTİ.İSTEMEYENLERİ DE SÜRÜN RUM KESİMİNE,ZATEN ONLARDA RUMLAŞMIŞ OLDUĞUNDAN BUNDAN MEMNUN OLURLAR FAKAT RUMLAR BU GERZEK AŞIKLARINI NE YAPAR ORASINI DA HERKES GÖRÜR O ZAMAN...

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