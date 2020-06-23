İş dünyasında helal hizmet için iş birliği

İmza törenine katılan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve HAK Başkanı Zafer Soylu, anlaşma kapsamında; kurumlar arasında helal gıda altyapısı ve helal belgeli ticaret alanlarında bilgi alışverişi yapılması, helal gıda konusunun, toplum nezdinde itibar görmesi amacıyla ortak eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışında helal belgelendirme ve helal belgeli ticaret gibi konularda farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını söylediler.

Duyarlılık artırılmalı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, helal üretim ve tüketimin önemine dikkat çekti. MÜSİAD olarak helal tüketim konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Kaan, “İslam coğrafyasında ne yazık ki helal tüketim konusundaki duyarlılığımızı kaybetmiş durumdayız. Helal üretim ve tüketim noktasında, Müslümanlar arasındaki bilinç düzeyi maalesef oldukça düşük. Bizler MÜSİAD olarak, bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla, üye-ülke-ümmet prensibiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuda geçtiğimiz aylarda İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ile de iş birliği anlaşması imzalamıştık. Bugün, Helal Akredistasyon Kurumu ile imzaladığımız anlaşmayla bir ileriki aşamaya geçmeyi planlıyoruz. HAK ile ortaklaşa yapacağımız seminer, konferans, eğitim programları gibi organizasyonlarla helal akreditasyon konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz üzerinden yapacağımız çalışmalarla, buralarda faaliyet gösteren üyelerimizin akreditasyonu konusunda da faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

İlk olarak Çin’de görülen ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaan, “Çin’de ortaya çıkan salgının maalesef yabani hayvanlardan bulaştığına dair ciddi iddialar var. Bu noktada maalesef Türkiye olarak da salgının hem ekonomik hem de sosyolojik etkilerini ciddi manada hisseden bir ülkeyiz. Bu durumda, İslam’ın emrettiği yeme, içme, temizlik ve helal dairede yaşama anlayışının önemini daha yakından idrak ediyoruz. Bu bağlamda, Helal Akreditasyon Kurumu ile yaptığımız anlaşma bir kez daha önem kazanıyor” dedi.