İş dünyası ‘yeşil ihracat’ için dönüşüme hazır

Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum yolunda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çin’in son 15 yılda imalat üssüne dönüştüğüne ancak bunun çevresel hiçbir değere bakılmadan gerçekleştiğine işaret eden Gülle, dünyanın yer altı sularına ve atmosferin durumuna dikkati çekti.

Ek müeyyideler kontrol edilecek

Gülle, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde yangınlar ve seller yaşandığını anımsatarak, “Bundan sonraki kırmızı çizgi ‘yeşil üretim’. Tabii olarak gerek doğaya gerek çevreye gerekse insana faydalı üretim, hem dünyanın hem ülkemizin uyması gereken altı kalın çizgi olacak. Buna uyanlar ticaret yapacak. Bundan sonraki kriter ucuz fiyat değil, çevre olacak. Buna uyulması için getirilecek ek müeyyideleri ve vergileri biz de kontrol edeceğiz hem de uyacağız” diye konuştu.

Eylem planı güçlendirildi

Gülle, TİM olarak sektörler için sürdürülebilirlik eylem planı hazırladıklarını belirtti. Bu planın altını da yaptıkları çalışmalarla güçlendirdiklerini söyledi. İhracatçılar için sınırda karbon düzenlemesi uygulamasının da önem taşıdığını vurgulayan Gülle, “Bu konunun son tarihi var. 2030’da uygulanacak ve bir vergisi de olacak. Orada doğal olarak herkes, bütün sektörler kendini gözden geçirip karbon konusundaki kirletmesinin ölçülmesi ve bunun kontrol altına alınmasıyla ilgili çalışmalarda bulunacak” şeklinde konuştu.

Sektörler iyileştirilecek

TİM olarak önemli adımları attıkları hatta AB’den bir proje kazandıkları bilgisini veren Gülle, şunları söyledi: “Bunun dışında biz ihracatçılarımızın, firmalarımızın karbon emisyonlarını ölçerek onların durumları, kirlilikleri, temizlikleri ve ne yapmaları gerektiğiyle ilgili hazırlık yürütüyoruz. Önümüzde 10 senelik süreç var. Sınırda karbon düzenlemesinde bazı sektörlerde iyiyiz, bazılarında sınırdayız, bazılarında da negatif durumdayız. Bu sektörleri de süreç içinde iyileştireceğiz.”

Gülle, AB tarafından firmaların karbon değerlerine bakılacağını hatırlattı. Karbon değerleri yüksek çıkanların konulacak vergiyi ödeyerek mallarını satmak zorunda kalacaklarını ve ekstra maliyetle karşı karşıya kalacaklarını anlattı.

Çalışıp çabalayacağız

Gülle, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin genelge yayımladığını aktardı. Plana uygun olarak bir strateji oluşturulacağını, konunun kurumlar ve sektörlerle de takibinin yapılacağını açıkladı. Gülle, sürece yönelik dönüşümde devlet desteğinin önemine değinerek, “Bu süreçte mühim olan kimin ne yapacağı ve neye ihtiyacı olduğunun tespiti. Bundan sonra sivil toplum kuruluşları olarak inisiyatif alıp bütün fabrikalarla bu yeşil ve doğayı kirletmeyen sınırda karbon değerlerine uyan üretim için çalışacağız” ifadelerini kullandı.