İş dünyası reform paketinden umutlu

Üreticiler ve tüccarlar tarafından paketin yeni yatırımlara kapı aralayacağı vurgulandı.

Olumlu neticeler verecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeni normale reform aşısı, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye’yi işaret edecektir. Odağına yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesini koyan kapsamlı reformlar, sonuçları kısa vadeyi aşamayan faiz artışı gibi adımların çok ötesinde neticeler verecektir” dedi. Avdagiç, reform paketinin yatırımcının Türkiye’ye güvenini artıracağını kaydetti.

Öngörülebilirlik artıyor

Avdagiç, “Yatırım teşvik ve vergi politikalarının öngörülebilirliğini arttıran adımlar atılması son derece önemli. Keza 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları ezber bozan kararlardır” diye konuştu.

Spekülatörlere kötü haber

Avdagiç, yeni oluşturulacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Komitesi yapılarının da sorunlara ortak çözüm bulunmasını hızlandıracağını dile getirdi. Avdagiç, “Ekonomik reformlar, Merkez Bankası’na yapılan ve ekonomiye yük getirecek olan faiz arttırma baskılarına karşı da pozitif bir plan ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

İsraf azaltılıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ise yeni reform paketiyle V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağının altını çizdi. Kaan, şunları söyledi: “Binlerce esnafımıza sağlanan gelir vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ’lerimizin iş hacimlerini ciddi ölçüde arttıracaktır. Açıklanan desteklerle birlikte enflasyon ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır. İsrafın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi ve nakit yönetiminin daha verimli kılınması kamu harcamaları ile yatırımlarının ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıtracaktır.

Toparlanma hız kazanacak

Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacağına inandığımız ekonomik reform paketiyle beraber iç talepten yatırım harcamalarına kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim gözlenecektir. Böylece son dönemde parasal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte nispeten baskı altında kalan ekonomik aktivitedeki toparlanma hızı da yılın ikinci çeyreği itibariyle ivme kazanacaktır. Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir.”

Güçlenip büyüyeceğiz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın da ekonomik reformların öz olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temeline dayandığını belirtti. Aydın, “Yeni dönemde güçlü ve kaliteli büyüyen bir Türkiye’yi göreceğiz” ifadesini kullandı.

Erdoğan'a teşekkür

Aydın, şu görüşleri paylaştı: “Kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetiminin reformlara dahil edilmesi memnuniyet verici. Ayrıca küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kalkması bu zor günlerde güzel bir hediye oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a esnafımız adına çok teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”