İş dünyası Kültepe’de buluşacak ASKON Kayseri Şubesi tarafından 9-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Kültepe Ekonomi Zirvesi, iş dünyasını bir araya getirecek.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi’nin düzenleyeceği Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde üretimi ve ihracatı arttıracak adımlar konuşulacak. 9-10 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek zirveye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor. Savunma sanayiinin de masaya yatırılacağı etkinlikte ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TAİ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuz Borat, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Mehmet Ünal, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar söz alacak.

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