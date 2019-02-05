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İş dünyası Kültepe’de buluşacak

ASKON Kayseri Şubesi tarafından 9-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Kültepe Ekonomi Zirvesi, iş dünyasını bir araya getirecek.

05 Şubat 2019 Salı 12:03
İş dünyası Kültepe’de buluşacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi’nin düzenleyeceği Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde üretimi ve ihracatı arttıracak adımlar konuşulacak. 9-10 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek zirveye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor. Savunma sanayiinin de masaya yatırılacağı etkinlikte ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TAİ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuz Borat, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Mehmet Ünal, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar söz alacak.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:03
  1. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi
  2. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
  3. Kültepe Ekonomi Zirvesi
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  5. Savunma sanayii
  6. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın
  7. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  8. TAİ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuz Borat
  9. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Mehmet Ünal
  10. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün
  11. HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar

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