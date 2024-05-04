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Ekonomi İş dünyası katil İsrail’e ticaret men kararına tam destek verdi
Ekonomi

İş dünyası katil İsrail’e ticaret men kararına tam destek verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:40:00 -
İş dünyası katil İsrail’e ticaret men kararına tam destek verdi

İsrail’le ticaretin kesilmesine iş dünyası temsilcilerinden de tam destek geldi. İşte o görüşler...

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “Devletimizin aldığı ve alacağı tüm tedbirlerin sadece iş dünyası olarak değil, vicdan sahibi insanlar olarak arkasındayız.”

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: “Bu zihniyete karşı atılacak en önemli adım ekonomik ambargo olmalıdır. Bu bağlamda devletimizin kararını destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail’le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır.”

DEİK Başkanı Nail Olpak: “Kararı destekliyoruz. Herkesin gözü önünde yaşanan bu trajedinin, bir an önce sona ermesi için tüm dünyanın da cesur adımlar atmasını ve erdemli bir duruş sergilemesini bekliyoruz.”

ASKON Başkanı Orhan Aydın: “Bu adımın başta İslam devletleri olmak üzere soykırım karşıtı olan, vicdani duygu taşıyan tüm uluslara örnek olmasını temenni ediyoruz. Karar necip milletimizin hislerine tercüman olmuş.”
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