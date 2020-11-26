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Ekonomi İş dünyası faizin düşmesini bekliyor
Ekonomi

İş dünyası faizin düşmesini bekliyor

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak yapısal reformlarla yeniden düşük faizli ortama ulaşacağımızı umut ediyorum” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:06:00 -
İş dünyası faizin düşmesini bekliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) kasım ayı meclis toplantısı, videokonferans yöntemiyle yapıldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşamı ciddi bir şekilde etkilemeye devam ettiğine dikkati çekerek, bunun yanı sıra aşıyla ilgili gelişmelerin umutları artırdığını belirtti.

Yüzde 8'lik büyüme 

Özdebir, ekonomide toparlanma sürecinin de hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, yılın üçüncü çeyreği için yüzde 8’lik büyüme performansının oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu, yıllık bazda ise yüzde 1 civarında büyüme görülebileceğini bildirdi. Buna karşın enflasyonun, halen ekonominin en önemli sorunlarından olduğunu belirten Özdebir, “Eylül ayında yüzde 11,89 olarak gerçekleşen enflasyonun, gelecek aylarda artma eğilimine girmesi muhtemeldir. Özdebir, özellikle kura dayalı temel mal enflasyonu artmaktadır.” ifadelerini kullandı. Dolar kurunun son bir yılda yüzde 25 artmasının, enflasyon eğilimlerini bozmaya devam ettiğine dikkati çekti.

“Merkez Bankası sadeleşme adımlarına devam etmeli”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a yeni görevlerinde başarılar dileyen Özdebir, şunları kaydetti: “Her ikisi de deneyimli, reel sektörü yakından bilen, geçmişte sık sık bir araya geldiğimiz tecrübeli bürokratlardır. Yeni görevlerinde de başarılı olacaklarına inanıyorum. Son haftalarda hem içerde hem de dışarda yaşanan gelişmeler, gelecek günlerde ekonomik ve siyasi beklentilerin yönünü belirleyecek gibi gözüküyor. Ekonomi yönetimindeki bu değişim, piyasalar açısından olumlu algılandı.” Ekonomide olumlu havanın devam edebilmesi için TCMB’nin sadeleşme adımlarına devam etmesi, piyasayla güçlü iletişim kurması ve piyasanın önünde olması, uzun vadeli çözümlere odaklanarak enflasyonu kalıcı olarak düşürmek üzerine politika tercihleri ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Gözler yapısal reformda 

“Önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak yapısal reformlarla yeniden düşük faizli ortama ulaşacağımızı umut ediyorum” ifadesini kullanan Özdebir, şu değerlendirmede bulundu: “Diğer yandan Cumhurbaşkanı’mızın geçtiğimiz haftalarda yaptığı yargı ve ekonomiyle ilgili reform mesajlarının önemli olduğunu düşünüyorum. FETÖ sürecinde yargıyla ilgili maalesef çok kan kaybettik. Telafisi zaman alıyor ama hızla buradaki sorunları çözmeliyiz. Yargı sisteminin gözden geçirilerek daha hızlı, daha adil karar alınabilecek noktaya getirilmesi gerekmektedir. İş dünyasıyla ilgili yargılamaların da daha hızlı yapılabilmesi ve mağduriyetlere yol açmaması gerektiğini düşünüyoruz.”

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