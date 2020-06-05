İş dünyası adli tatil istemiyor

Covid 19’la mücadele kapsamında 15 Haziran 2020 tarihine kadar yargı hizmetlerinin yavaşlamasına yönelik tedbirler, bu alandaki hizmetlerin birikmesine neden oldu. Altıntaş Hukuk ve Danışmanlık ile AGS Global Araştırma’nın ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre iş dünyası, Covid-19 nedeniyle uzayan yargı süreçlerinin olumsuz etkilerinin bir nebze de olsa azaltılması için 2020 yılında adli tatil uygulanmasının iptalini istiyor. Binin üzerinde iş insanıyla online gerçekleştirilen araştırma bu dönemdeki hukuki riskler ve uyuşmazlıklarla ilgili de önemli sonuçları içeriyor.

Uyuşmazlıklar başı çekiyor

Araştırmaya göre mücbir sebep ve alacakların güvenli tahsilini en önemli risk alanı olarak gören iş dünyası, kendi işletmesini ise Covid 19 sonrası hukuki risk altında görmüyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu Covid 19 sebebiyle hukuki bir uyuşmazlığın oluşmadığını ifade etse de bu süreçte ticari ilişkilerde uyuşmazlıkların başı çektiği görülüyor. Bir başka önemli sonuç ise işletmelerinin 3’te 2’sinin işçi çıkarma yasağı kalktıktan sonra da istihdam havuzunu daraltmayı düşünmediğini belirtmesi oldu.

Hukuki danışmanlık önemseniyor

Araştırma kapsamında yüzde 79,7’si işyeri sahibi/ortağı, yüzde 20,3’ü ise genel müdür/üst düzey yönetici olan katılımcıların yüzde 60,6’sı işletmesini Covid-19 kaynaklı bir hukuki risk altında görmüyor.

Covid 19 kaynaklı hukuki bir risk görülmese de ticaret hayatında karşılaşılacak hukuki sorunlara karşı iş dünyasının yarısı önlemini almış görünüyor. Çünkü sonuçlar gösteriyor ki araştırmaya katılanların yüzde 57,4’ü sürekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alıyor. Ve bu kişilerin neredeyse hemen hepsi (yüzde 93,8) aynı hizmeti almayı sürdüreceğini söylüyor. Hizmeti almayan her 10 iş insanından biri de hukuki danışmanlık hizmetini sürekli almayı düşünüyor.

Üç hukuki risk öne çıkıyor

Araştırma kapsamında Covid-19 sürecinde katılımcıların üzerinde durduğu üç hukuki risk alanı; sözleşmelerdeki mücbir sebep düzenlemesi (yüzde 42,6), iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları (yüzde 41,8) ve alacakların güvenli tahsilat yöntemleri (yüzde 41) olarak öne çıkıyor. Tüm ticari ilişkilerde sözleşme kullanımı (yüzde 37,8) ve çek-senet uygulamaları (yüzde 34,3) diğer risk alanları olarak dikkat çekiyor. Bu sonuçlar gösteriyor ki, iş dünyası Covid-19 etkisi ile sözleşmelerin mücbir sebepler ile uyarlanması ve iş sağlığı-güvenliği endişesi taşıyor. Tespitler aynı zamanda yargı sistemine yeni iş yükü geleceğini ortaya koyuyor.

İşten çıkarma gündemde değil

Bir başka önemli sonuç ise araştırmaya katılan iş dünyası temsilcilerinin üçte ikisinin ‘İşten çıkarma yasağı’ kalktıktan sonra personelinin işine son vermeyi düşünmediği oldu. Araştırma kapsamında iş dünyasına yargıdan beklentileri de soruldu. Katılımcıların yüzde 64,9’u haksız olduğu durumda bile adaletin hızla tecelli etmesini talep ederken, yavaş işleyen adalet sisteminin iş süreçlerinin finansman maliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 94,8 oldu. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 49’u yargı sistemi karar vericilerinin ‘iş insanı kimliğine’ saygı duyulmasını istediği de ortaya çıktı.

İki mesaj veriliyor

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Başkanı Av. Kerim Altıntaş, “Ülkemizin önemli iş insanları ile gerçekleştirilen anket sonuçları hem yargı sistemimize hem iş insanımızın vicdanına, ülkesi ve devleti ile kenetlenmesine ilişkin güzel sonuçlar ortaya koymaktadır. İş insanlarımız, işletmelerinin çalışma ortamlarını bir an önce çalışmaya hazır hale getirerek üretme heyecanlarını göstermiştir. Aynı zamanda ‘işten çıkartma yasağı’ kalktıktan sonra dahi işçi çıkartmayacaklarını beyan ederek devletimizin yanında olduklarını ve işçilerine sahip çıktıklarını ortaya koymuştur” dedi.