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Eğitim İş birliği anlaşmaları imzalandı! 5 Türk üniversitesi ile Azerbaycan üniversitesi güçlerini birleştirdi
Eğitim

İş birliği anlaşmaları imzalandı! 5 Türk üniversitesi ile Azerbaycan üniversitesi güçlerini birleştirdi

Azerbaycan Avrasya Üniversitesi ile Türkiye’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:23:00 -
İş birliği anlaşmaları imzalandı! 5 Türk üniversitesi ile Azerbaycan üniversitesi güçlerini birleştirdi

Azerbaycan’a giden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Hüseyinli ile iş birliği anlaşmalarına imza attı. Üniversitelerin imkanlarını birleştirecek olan anlaşma ile özellikle bilim ve teknoloji konularında ortak çalışmalar yapılması sağlanacak.

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