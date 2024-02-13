  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti ile ittifakı reddetmişlerdi! Yeniden Refah’ın o kararı için yeni senaryo ortaya çıktı

İran’dan, Müslümanları ayağa kaldıracak hamle! Eğer bu gerçeğe dönüşürse, İslâm dünyasının beline saplanan büyük bir hançer olur

FETÖ’cüler, Bayraktar’ı bunun için tutuklamaya kalkmış! Sebebini duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

Türkiye-Yunanistan savaşı için adres verdiler: Türk İHA'ları oraya doğru ilerliyor, çabalarımız boşa çıktı

Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Davutoğlu’nu şaşkına çeviren o gelişme sonrası Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle

Sağlam girilip ölü çıkılan hastanelerden nerelere geldik! 35 bin yeni sağlık personeli müjdesi

Başkanı yeni değişen Merkez Bankası’ndan son dakika kararı! Böyle duyuruldu

Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket paylaşıldı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak
Ekonomi İş Bankası’nın aktif büyüklüğü arttı
Ekonomi

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü arttı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 20:05:00 - 2024-02-13 20:20:25
İş Bankası’nın aktif büyüklüğü arttı

İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2023 yılsonunda 2,5 trilyon TL’ye çıktı.

İş Bankası, 2023 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 2023 yılsonunda 2,5 trilyon TL’ye ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı, 1,2 trilyon TL’si nakdi, 427,3 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere, 2023 yılsonu itibarıyla 1,6 trilyon TL’ye yükseldi. İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi 2023 yılsonu itibarıyla 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. TP mevduat hacmi ise 2022 yılsonuna göre yüzde 128,1 oranında artarak 880,6 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yıl 100. kuruluş yıldönümümüzü coşkuyla, heyecanla kutlayacağız. İkinci yüzyılımıza ilerlerken sürdürülebilir ve uzun vadeli değer oluşturmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye; ayrıca eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2023 yılında toplam 72,3 milyar TL net kâr elde eden bankanın özkaynak büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre yüzde 40 oranında artarak 267,8 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası standartlarda yürütüyor

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve taahhütlerini uluslararası standartlarda yürüten, sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gören bankanın imzaladığı toplam tutarı 915 milyon dolara ulaşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.
İş Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı. Ayrıca, 230 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı sağlayan banka, sektör tarafından yurt içinde TL cinsinden yapılan ilk yeşil borçlanma aracı ihracı olan 500 milyon TL tutarında iki yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bankanın 100. yılına özel projeler

İş Bankası, 100. yılı vesilesiyle birçok proje hayata geçiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair bilimsel çalışmalar yürütecek “İTÜ Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni (MATAM) kuran banka, Petrol Ofisi Grubu işbirliğiyle çocukların deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarını, bilim ve teknolojiye duydukları ilgiyi ve merak duygularını artırmayı amaçlayan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi başlattı. Projeyle, deprem bölgesinde ve diğer illerde ilk ve orta öğretim seviyesindeki devlet okullarında 2025 sonuna kadar 750 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

6 Şubat deprem felaketlerine maruz kalan bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla “Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi” ve “Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu” inşa edecek olan banka, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi destekçisi olarak Paris 2024 Olimpiyatlarına katılacak başarılı genç sporculara yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

İş Bankası'ndan dikkat çeken KKM açıklaması
İş Bankası'ndan dikkat çeken KKM açıklaması

Ekonomi

İş Bankası'ndan dikkat çeken KKM açıklaması

Borcunu ödeyemeyen Türk enerji şirketine kötü haber! İş Bankası alacaklarına karşılık şirkete ortak oldu
Borcunu ödeyemeyen Türk enerji şirketine kötü haber! İş Bankası alacaklarına karşılık şirkete ortak oldu

Ekonomi

Borcunu ödeyemeyen Türk enerji şirketine kötü haber! İş Bankası alacaklarına karşılık şirkete ortak oldu

İş Bankası paylaşılamıyor! Ona reklam verdi bana vermedi kavgası başladı
İş Bankası paylaşılamıyor! Ona reklam verdi bana vermedi kavgası başladı

Gündem

İş Bankası paylaşılamıyor! Ona reklam verdi bana vermedi kavgası başladı

İş bankası reklamlarının kavgası büyüyor!
İş bankası reklamlarının kavgası büyüyor!

Gündem

İş bankası reklamlarının kavgası büyüyor!

İş Bankası ile Oda TV'nin reklam kavgası kızışıyor
İş Bankası ile Oda TV'nin reklam kavgası kızışıyor

Gündem

İş Bankası ile Oda TV'nin reklam kavgası kızışıyor

İş Bankası iştiraki çöktü! Pazarama kullanıcıları isyan etti
İş Bankası iştiraki çöktü! Pazarama kullanıcıları isyan etti

Teknoloji

İş Bankası iştiraki çöktü! Pazarama kullanıcıları isyan etti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru
Ekonomi

Altında, ABD'de enflasyondaki trafiğe karşı kaybettiği duyuruldu! Dolayısıyla sert düştü! Altın fiyatları: altın kuru

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası dalgalandı! ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte düşüşünü hızlandırdı! A..
Erdoğan, Türkiye’nin Filistin kararını BAE’den ilan etti: Biz hazırız
Siyaset

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin kararını BAE’den ilan etti: Biz hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Filistin için garantörlük dahil sor..
Alın size CHP'nin İzmir adayı! Maaş ödemediği işçileri herkesin önünde böyle tehdit etti
Siyaset

Alın size CHP'nin İzmir adayı! Maaş ödemediği işçileri herkesin önünde böyle tehdit etti

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, aylardır maaş alamadığı için eylem yapan bel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23