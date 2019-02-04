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İş arayan gençleri heyecanlandıracak fuar!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, genç istihdamın arttırılması için önemli bir adım atıyor. Gençler ile iş dünyası Kariyer Fuarları'nda buluşacak.

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:37
İş arayan gençleri heyecanlandıracak fuar!

Bir tarafta iş arayan gençler, bir tarafta bilgi birikimi ve donanımı ile fark oluşturan, yeteneği ile göz dolduran gençleri arayan iş dünyası. Onlar, "Kariyer Fuarları"nda buluşacak.

Hem genç istihdam arttırılacak hem de işe uygun eleman bulma imkanı verecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, genç istihdamın arttırılması için önemli bir projeye imza atıyor. İş arayan gençler ile iş dünyasını buluşturacak "Kariyer Fuarları", Mart ayından itibaren gerçekleştirilecek.

Kariyer Fuarları'nda bölgenin önde gelen tüm şirketleri yer alacak. Firmaların eleman ihtiyaç ve beklentileri ile öğrencilerin yetenek ve kapasitelerine göre veri tabanı oluşturulacak.

Öğrenciler ve işverenler bu platformda buluşturulacak. Fuarlarda kamu temsilcileri de yer alacak.

Kariyer Fuarları Mart ayından itibaren düzenlenecek

Üniversitelerden yüksek derecelerle mezun olan yetenekli öğrenciler için de özel kariyer fırsatları yine bu fuarlarda değerlendirilecek.

Mart ayında başlayacak olan Kariyer Fuarları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin yanı sıra Trabzon, Erzurum, Antalya, Konya gibi merkezi illerde gerçekleştirilecek.

Bu arada üniversitelerde oluşturulan kariyer merkezleri de öğrencilere okula girdikleri ilk yıldan itibaren kariyerleri konusunda rehberlik edecek.

Kaynak: TRT Haber

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:37
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Antalya
  4. Erzurum
  5. Konya
  6. Ankara
  7. İzmir
  8. Kariyer Fuarları
  9. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
  10. genç istihdamın arttırılması

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