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İş adamını kör ettiler, adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

Mersin'de kendileriyle tartışan iş adamını, kemer ve bıçak darbeleriyle yaralayarak kör eden 3 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:35
İş adamını kör ettiler, adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

Mersin’de yolda yürürken yanından hızlı bir şekilde geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösteren iş adamı, aldığı kemer ve bıçak darbeleri sonucunda sağ gözünü kaybetti. İş adamının diğer gözünde de büyük hasar oluşurken, olaya karışan 3 kişi polisin çalışması sonucunda yakalandı.

Olay, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. 7 Kasım 2018 gecesi saat 24.00 sularında yolda yürüyen M.Y. isimli iş adamı, yanından çok hızlı bir şekilde geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen 3 kişi kemer ve bıçaklarla iş adamına vurmaya başladı.

Vücudunun birçok yerinden yaralanan iş adamının sağ gözü kör oldu. M.Y.'nin diğer gözünde de büyük hasar oluştuğu, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçarak kayıplara karışan şahısları yakalamak için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 20 gün boyunca Adana ve Mersin’de birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahısları Erdemli ilçesinde yakaladı.

Bugün emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısların iş adamını darp etme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 3 şahıstan kaçmaya çalışan iş adamı, üst üste darbeler alıyor. Olayın ardından şahıslar, bölgeden uzaklaşıyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:35
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