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İş adamı direksiyonunun başında öldürüldü

Eskişehir'de, iki gündür haber alınamayan bir iş adamı, direksiyonunun başında ölü halde buldu.

27 Kasım 2018 Salı 18:02
İş adamı direksiyonunun başında öldürüldü

Eskişehir'de 2 gündür aranan iş adamı, boş arazideki aracının direksiyonu başında ensesinden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Yaklaşık 2 gün önce akşam 21.00 saatlerinde iş yerinden ayrıldıktan sonra kendinden haber alınamayan Mustafa Ulusoy için polis ekipleri geniş çaplı arama başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonrası Ulusoy'un telefon numarasının en son arama yapıldığı bölge araştırılmaya başlandı. Bu esnada Bursa-Eskişehir karayolu Söğütönü mevkisi Tesbihiye yolu üzerinde boş arazide uzun süre park halinde olan bir aracı gören bölgedeki vatandaşlar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracı incelemeye aldıktan sonra direksiyon başındaki kişinin Mustafa Ulusoy'a ait olduğunu ve şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise, araç içi ve dışı çalışmalarında Ulusoy'un ensesinden aldığı tek kurşunla öldüğünü ve olayın cinayet olduğunu tespit etti. Hayatını kaybeden Ulusoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.

2 gündür haber alınamıyordu

Ayrıca Ulusoy'un bulunduğu aracı önceki gün bölgede gördüğünü belirten bir çoban, araziye sürekli farklı araçların gelip burada durduğundan şüphelenmediğini belirtti. Öte yandan jandarma ve polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler aranırken, Mustafa Ulusoy'un en son iş yerinden saat 21.00 saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı için polis ekiplerine kayıp bildiriminde bulunulmuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:02
  1. Bursa
  2. Eskişehir
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