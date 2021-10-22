İrmikli sütlü tatlı tarifi

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem hafif hem çok lezzetli pratik sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolata ganaj

1 paket krema

160 gram çikolata

Yapılışı

İlk olarak sütü uygun bir tencereye alıyoruz, içerisine şekeri ve irmiği alarak karıştırıyoruz ve ocağa alıyoruz. Karışım piştikten sonra ocaktan alıyoruz ve içerisine tereyağını ilave ederek son kez tekrar karıştırıyoruz. Hiç soğumasını beklemeden içini yıkayarak hafif ıslak bıraktığımız küçük kare borcama karışımı döküyoruz. Üzerini düzelttikten sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Diğer tarafta çikolatalı ganajımızı hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir kaba 1 paket kremayı alıp ocağa alıyoruz ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyoruz. Sonrasında ocaktan alarak içerisine 160 gram kadar çikolatayı ekleyerek karıştırıyoruz. Ganajımız hazır, soğumaya bırakabiliriz. İrmikli karışım ve çikolatalı ganaj soğuyunca irmikli karışımın üzerine ganajı ekleyebiliriz. Sonrasında buzdolabına kaldırarak en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Dilerseniz bol tarçınla süsleyebilirsiniz.