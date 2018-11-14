İrmikli muhallebi

MALZEMELER

1/4 su bardağı irmik

Bir buçuk su bardağı süt

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet limon

1 adet portakalın suyu

100 ml (1 kutu: 200 ml) krema

ÜZERİ İÇİN

4 adet kayısı

1/4 su bardağı toz şeker

Yarım çubuk vanilya

YAPILIŞI

Öncelikle üzeri için toz şeker ile vanilyayı tavaya alın. Kısık ateşte şekeri eritin. İkiye kestiğiniz kayısıları bu karışımda karamelize edin ve bir kenara alın. Muhallebi için süt, vanilya ve toz şekeri bir tencereye koyup ocağa oturtun. Karıştırarak kaynatın ve tereyağını ilave edin. Eriyince rendelenmiş limon kabuğu ile portakal suyunu ekleyin. Kaynayınca irmiği katın ve sütü çekince kremayı boşaltın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine yarım kayısı yerleştirin ve karamelden gezdirin. Soğuduktan sonra servis yapın.