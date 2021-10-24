İrmikli Hira Tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Hem şerbetli hem de hamurlu tatlı sevenlerin gözbebeği olan kolay hazırlanışı ve yüksek lezzetiyle çok fazla tercih edilen irmikli Hira Tatlısı tarifi.

Malzemeler

1 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

İrmik (bulamak için)

2 su bardağı su (Şerbeti için)

2 su bardağı toz şeker su (Şerbeti için)

Yapılışı

Çok hafif ve lezzetli bir tatlı olduğu için şerbeti kaynatılmıyor. Şeker ve suyu iyice karıştıralım. Yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu alıp yoğuralım çok yumuşak hafif ele yapışan bir hamur olacak. Hamurunu yuvarlarken elinizi hafif yağlayın yuvarlayıp irmiğe bulayıp tepsiye dizelim. 180 derece ısıtılmış fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Fırından çıkan tatlıya soğuk şerbeti dökelim. Afiyet olsun.