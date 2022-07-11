İrmikli baklava nasıl yapılır? Kolay baklava tarifi
Hızla hazırlanacak bir tatlı arayanlar 'Kolay baklava nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, baklava yufkasıyla irmikli tatlı nasıl yapılır? Tam ölçülü irmikli baklava tarifi:
Misafirlerinize leziz bir baklava mı hazırlamak istiyorsunuz! İşte hem leziz hem pratik irmikli baklava tarifi:
Kolay baklava tarifi
Malzemeler:
- Yarım paket baklavalık yufka
- 2 su bardağı irmik
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 paket kabartma tozu
- 2 paket vanilya
Arasına sürmek için:
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- Bir çay bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
- 3. 5 su bardağı şeker
- 4 su bardağı su
İrmikli baklava nasıl yapılır? Kolay baklava tarifi
Öncelikle su ve şekeri bir tencereye alıp yaklaşık 20-25 dakika kaynatın.
Tereyağı eritin ve bir kasede sıvıyağ ile karıştırın.
İrmik, süt, kabartma tozu ve vanilyayı bir kasede karıştırın.
Büyük boy bir borcamı yağlayın.
Yağladığınız borcama bir kat yufka serin.
Üst üste 3 kat yufkayı aralarına yağ serip serin.
Hazırladığınız karışımdan 5 kaşık kadar yufkanın üzerine gezdirin.
Sonrasında aralarına yağ sererek 2 kat daha yufka serin.
Yarım paket yufka bitene kadar bu işlemi sürdürün.
Yalnızca baklavanın en üstüne 3 kat olacak şekilde yufkayı yerleştirin.
Yufkalar bitince baklavayı dilimleyin ve kalan yağı üzerine gezdirin.
Baklavayı fırına sürün ve kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız baklavayı 5 dakika kadar bekletin ardından soğuk şerbeti dökün.
Afiyet olsun.