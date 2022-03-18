İrmik helvası tarifi nasıl yapılır? Kolay, tam ölçülü irmik helvası tarifi

Tatlı krizlerinin bir numaralı çözümü için pratik helva tarifi deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

İrmik helvası tarifi

Malzemeler

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı çam fıstığı

İrmik helvası tarifi tarifi nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Çam fıstığını yarım su bardağının içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın ve sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir tencereye alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle iyice kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alın. Ters çevirip çıkardıktan sonra üzerine dondurma ekleyebilir, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İrmik helvası süt yerine ne kullanılır?

Sütsüz irmik helvası tarifi



İrmik helvası sütsüz de yapılabilir. Süt kullanmadan su ile irmik yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 1 su bardağı irmik. 1 buçuk su bardağı şeker.

Sütsüz irmik helvası nasıl yapılır?

İrmik ve yağ tavada irmiklerin rengi değişene kadar çevrilir. Bu esnada şeker su da eritilir ve rengi değişen irmiğin üstüne karıştırılarak dökülür. İrmiğim suyu çekene dek karıştırmaya devam edilir. Daha sonra ocağın altı kapatılır ve kapak kapatılarak bir süre demlenmesi sağlanır.