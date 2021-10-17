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Kadın - Aile İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay sütlü irmik helvası tarifi
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İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay sütlü irmik helvası tarifi

İrmik helvası tarifi | Mevlid kandili sebebiyle pek çok kişi helva hazırlamak istiyor. Bu sebeple bugün sık sık "İrmik helvası nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sütlü irmik helvası | Tam ölçülü irmik helvası yapılışı

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:10:00 -
İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay sütlü irmik helvası tarifi

2021 yılında Mevlid kandili 17 Ekim'de idrak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi irmik helvasının tarifini araştırıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır?

Kolay sütlü irmik helvası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı süt
  • 75 gram margarin
  • 1 su bardağı fındık ya da ceviz

İrmik helvası nasıl yapılır?

Bir tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.

Bir başka tencereye yağı alıp irmiği kavurun.

İrmiğin rengi dönünce fındık ya da cevizi ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Ardından şekerini ekleyin.

Şekerin ardından sütü ekleyin. Bu aşamada çok dikkat edin helva etrafa sıçrayabilir.

Sütü çeken irmiğin altını kapatın.

İlk sıcağı çıkar çıkmak helvayı şekillendirip servis kasesine alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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