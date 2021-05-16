  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den İslam dünyasına "biz hazırız" çağrısı

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Galatasaraylı futbolcular yıkıldı İşte o anlar…

"Bunu söylemek zorundayım" deyip itiraf etti: İsrail ordusu bir terör örgütüdür

Sedef Kabaş'ın eğittikleri! 128 milyar dolar yalanını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taşıdılar!

‘Çapsız’ Davutoğlu ve ‘Adam olmayan’ Kemal şimdi ‘kanka’ oldu

Filistin’e destek veren Almanlara polis zulmü! Acımasızca saldırdılar

İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan

AK Parti'den son anketlere ilişkin açıklama: CHP seçmenleri...

Gerilimi tırmandıracak adım! Kardeş ülkeye karşı Putin'den askeri yardım istediler

İşte Filistinli bir Müslümanın teslimiyeti: Eşim Elhamdulillah şehit oldu
Falcao'dan Galatasaray paylaşımı! Kafaları karıştırdı
Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta
Gazze'de şehit sayısı yine yükseldi
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Dünya İrlandalı siyasetçi İsrailli büyükelçiyi böyle yerin dibine soktu: Irkçı ve faşistsiniz
Dünya

İrlandalı siyasetçi İsrailli büyükelçiyi böyle yerin dibine soktu: Irkçı ve faşistsiniz

İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett, ülkesinde bulunan işgalci İsrail'in büyükelçisini kameraların önünde rezil kepaze etti. Filistin halkına yapılan zulme sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren Barrett, "İsrail ırkçı ve faşist bir devlettir" diyerek gerçekleri tüm dünyaya haykırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:11:00 - 2021-05-16 19:13:35

 yeniakit.com.tr 

İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin Filistinli Müslümanları vahşiçe katleden terör devleti İsrail'in büyükelçisini tüm dünyaya rezil rüsva etti.

İsrail'in Filistinli Müslümanları yıllardır göçe zorladığını belirten Barrett, "Büyükelçi tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki ben sizi ülkesinde istemeyenlerdenim. Bunun sebebi de devletinizde uygulanan kanunlardır. Şuan ben bir Yahudi olsaydım ve hayatım boyunca İsrail'de bulunmamış olsaydım yarın bana İsrail vatandaşlığını verirdiniz. Ama toprakların asıl sahipleri 6 milyon civarındaki bu insanlar 1947 ve 1948'de zorla göç ettirildiler.

Siz bu halkın evlerine ve topraklarına geri dönmelerini yasaklıyorsunuz. Evrensel kanunlara göre Filistin halkının evlerine geri dönmeye hakkı var ama siz bu hakkı onların ellerinden alıyorsunuz. Neden bu hakkı onlarından elinde alıp o topraklarda hiçbir hakkı olmayanlara tanıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail'in uluslararası anlaşmalara uymadığını hatırlatan İrlandalı siyasetçi konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Siz ciddi olsaydınız Oslo Anlaşması'na uyardınız. Ancak sizde o ciddiyet yok. Oslo anlaşmasına göre o topraklar Filistin'in olacak. Siz Oslo Anlaşmasından sonra 500 bin kişiyi göç ettirdiniz. Siz bu göçe izin verdiniz. Siz bu toprakları Filistinlilere vermekte ciddi değilsiniz."

"Bizi aptal mı zannediyorsunuz?"

İsrail'in Filistin topraklarını zorla gasp ettiğini sözlerine ekleyen Barrett, "Büyükelçi sen bizi aptal mı zannettin? Küstahça biz Filistinde barış olması için ciddiyiz diyorsun. Ama diğer yandan Filistin halkının topraklarını zorla gasp ediyorsunuz. Ve istiyorsunuz ki bu yaptıklarınıza karşı Filistinliler eli kolu bağlı bir şekilde izlesinler" ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerin talebi Gazze'ye uygulanan ambargonun kalkmasıdır" diyen Barrett, şunları kaydetti:

"İzin verin de bir havaalanı inşa etsinler. İzin verin de limanları olsun. İzin verin de arzu ettikleri şahsiyetleri seçip hükümet kursunlar. Onların tek isteği elektrik, temiz su ve ilaç. Övündüğünüz ordu Gazze'yi yakıp yıktı. Bugün Filistinliler kendilerini savunamıyor. Bu hakkı onlara tanımıyorsunuz. Bugün Filistinlilerin toprağı yok ki o toprağın üzerine savunma sistemlerini kurup kendilerini savunabilsinler."

"Devletiniz ırkçı ve faşisttir"

Siyonist büyükelçiyi madara eden ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla haykıran İrlandalı siyasetçi, "Büyükelçi sana son sözüm; devletiniz ırkçı ve faşist bir devlettir. Kanunlarınızı ırka ve dine göre tayin ediyorsunuz. Örneğin Batı Şeria'nın her kontrol noktasında ayrı iki geçit vardır. Yahudi ve Avrupalılara ayrı, Araplara ait ayrı bir geçit vardır. Siz bu faşist ve insanlık dışı muameleyi polisleriniz ve askerleriniz ile ülkenizde uyguluyorsunuz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan
Gündem

İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, koronavirüs salgını sürecinde İsraillilere ve Almanlara el açarak yardım dilenen CHP'l..
Dursun Çiçek ağzındaki baklayı çıkardı... HDP'ye bakanlık vereceklermiş!
Siyaset

Dursun Çiçek ağzındaki baklayı çıkardı... HDP'ye bakanlık vereceklermiş!

CHP eski milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek canlı yayında ağzından baklayı çıkardı. HDP-CHP arasındaki kirli ittifakı istemeden de olsa ..
Sahibinden en çok satılan ikinci el otomobil hangileri? En hızlı satılan 2. el araba modeller hangileri?
Otomotiv

Sahibinden en çok satılan ikinci el otomobil hangileri? En hızlı satılan 2. el araba modeller hangileri?

İkinci el araba fiyatları merak edilirken, en çok satılan 2. el araba markaları da sorgulanıyor. Korona salgının başlamasıyla birlikte sıfır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay