İrlandalı siyasetçi İsrailli büyükelçiyi böyle yerin dibine soktu: Irkçı ve faşistsiniz

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İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin Filistinli Müslümanları vahşiçe katleden terör devleti İsrail'in büyükelçisini tüm dünyaya rezil rüsva etti.

İsrail'in Filistinli Müslümanları yıllardır göçe zorladığını belirten Barrett, "Büyükelçi tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki ben sizi ülkesinde istemeyenlerdenim. Bunun sebebi de devletinizde uygulanan kanunlardır. Şuan ben bir Yahudi olsaydım ve hayatım boyunca İsrail'de bulunmamış olsaydım yarın bana İsrail vatandaşlığını verirdiniz. Ama toprakların asıl sahipleri 6 milyon civarındaki bu insanlar 1947 ve 1948'de zorla göç ettirildiler.

Siz bu halkın evlerine ve topraklarına geri dönmelerini yasaklıyorsunuz. Evrensel kanunlara göre Filistin halkının evlerine geri dönmeye hakkı var ama siz bu hakkı onların ellerinden alıyorsunuz. Neden bu hakkı onlarından elinde alıp o topraklarda hiçbir hakkı olmayanlara tanıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail'in uluslararası anlaşmalara uymadığını hatırlatan İrlandalı siyasetçi konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Siz ciddi olsaydınız Oslo Anlaşması'na uyardınız. Ancak sizde o ciddiyet yok. Oslo anlaşmasına göre o topraklar Filistin'in olacak. Siz Oslo Anlaşmasından sonra 500 bin kişiyi göç ettirdiniz. Siz bu göçe izin verdiniz. Siz bu toprakları Filistinlilere vermekte ciddi değilsiniz."

"Bizi aptal mı zannediyorsunuz?"

İsrail'in Filistin topraklarını zorla gasp ettiğini sözlerine ekleyen Barrett, "Büyükelçi sen bizi aptal mı zannettin? Küstahça biz Filistinde barış olması için ciddiyiz diyorsun. Ama diğer yandan Filistin halkının topraklarını zorla gasp ediyorsunuz. Ve istiyorsunuz ki bu yaptıklarınıza karşı Filistinliler eli kolu bağlı bir şekilde izlesinler" ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerin talebi Gazze'ye uygulanan ambargonun kalkmasıdır" diyen Barrett, şunları kaydetti:

"İzin verin de bir havaalanı inşa etsinler. İzin verin de limanları olsun. İzin verin de arzu ettikleri şahsiyetleri seçip hükümet kursunlar. Onların tek isteği elektrik, temiz su ve ilaç. Övündüğünüz ordu Gazze'yi yakıp yıktı. Bugün Filistinliler kendilerini savunamıyor. Bu hakkı onlara tanımıyorsunuz. Bugün Filistinlilerin toprağı yok ki o toprağın üzerine savunma sistemlerini kurup kendilerini savunabilsinler."

"Devletiniz ırkçı ve faşisttir"

Siyonist büyükelçiyi madara eden ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla haykıran İrlandalı siyasetçi, "Büyükelçi sana son sözüm; devletiniz ırkçı ve faşist bir devlettir. Kanunlarınızı ırka ve dine göre tayin ediyorsunuz. Örneğin Batı Şeria'nın her kontrol noktasında ayrı iki geçit vardır. Yahudi ve Avrupalılara ayrı, Araplara ait ayrı bir geçit vardır. Siz bu faşist ve insanlık dışı muameleyi polisleriniz ve askerleriniz ile ülkenizde uyguluyorsunuz" dedi.