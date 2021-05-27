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Dünya

İrlanda'dan kritik Filistin kararı

İrlanda parlamentosu, İsrail'in Filistin topraklarını "fiili (de facto) ilhakı"nı kınayan önergeyi kabul ederek bu ifadeyi tanıyan ilk AB ülkesi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 04:40:00 -
İrlanda'dan kritik Filistin kararı

Muhalefetteki Sinn Fein Partisi tarafından sunulan önerge, diğer partilerin de desteğinin ardından parlamentoda kabul edildi.

Böylelikle İrlanda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili "fiili ilhak" ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

İsrail'in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv'in sınır dışı edilmesi için milletvekillerinin baskı yaptığı İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik "açıkça eşitsiz" olarak nitelediği muameleyi kınayarak önergeyi destekledi.

Bakan Coveney, önergenin "İrlanda genelinde duygu derinliğinin açık bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Coveney, "İsrail'in yerleşim yerlerinin genişletilmesi konusundaki eylemlerinin ölçeği, hızı ve stratejik doğası ve arkasındaki niyet, bizi sahada gerçekte neler olduğu konusunda dürüst olmamız gereken bir noktaya getirdi. Bu fiili ilhaktır." dedi.

Geçen haftalarda İrlanda'yı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde İsrail konusundaki tartışmalarda temsil eden Coveney, önergeye Hamas'ın İsrail'e son roket saldırılarının kınayan bir maddenin eklenmesi konusunda ısrar etmiş, ancak muhalefetteki Sinn Fein partisi bunu reddetmişti.

Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou McDonald, önergenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Önerge, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçların yeni, iddialı ve tutarlı bir yüzleşmesine işaret etmeli." ifadesini kullandı.

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