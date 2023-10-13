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Gündem İrlanda'dan estetik yaptırmaya geldi, hayatından oldu!
Gündem

İrlanda'dan estetik yaptırmaya geldi, hayatından oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 10:56:00 -
İrlanda'dan estetik yaptırmaya geldi, hayatından oldu!

İstanbul'da özel bir hastanede yanak ve kol gerdirme ameliyatı olan İrlanda uyruklu kadın (62), işlemleri yaptırdıktan 6 gün sonra kaldığı otede fenalaştı.

İstanbul'da özel bir hastanede yanak ve kol gerdirme ameliyatı olan İrlanda uyruklu Annetta Barbara Rohder (62), işlemleri yaptırdıktan 6 gün sonra kaldığı otede fenalaştı. Rohder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından işlemi yapan doktor ve hastane hakkında soruşturma başlatıldı. 


İrlanda uyruklu Annetta Barbara Rohder, yanak ve kollarını gerdirmek için İstanbul'da hizmet veren doktor M.K. ile anlaştı. Rohder, ameliyat için İstanbul'a geldi. Bağcılar'daki bir otele yerleşen Rohder, 2 Ekim'de Sultangazi'deki özel hastanede yanak ve kollarını gerdirdi. Doktor M.K.'nin yaptığı işlemlerden sonra oteline dönen Rohder, işlemlerden 6 gün sonra fenalaştı. Rohder önce doktoru M.K. ile görüştü. Sonra doktorun tavsiyesi ile ambulansla kaldığı otele yakın bir özel hastaneye götürüldü.  Ambulansta kalbi duran Rohder, sağlık ekibinin kalp masajı yapmasıyla yeniden hayata dönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Rohder yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Rohder'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor M.K. ve operasyonun gerçekleştiği özel hastane hakkında işlem başlatıldı. 
Hastane ve doktor ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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