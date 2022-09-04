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Siyaset Irkçılıktan tüm insani duygularını kaybeden Ümit Özdağ bu sefer de İHH'yı hedef aldı!
Siyaset

Irkçılıktan tüm insani duygularını kaybeden Ümit Özdağ bu sefer de İHH'yı hedef aldı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de ırkçılığın karşısında durup mazlumlara kol kanat geren İHH'yı hedef aldı. Özdağ, "Bunların nüfus cüzdanlarından başka hiç bir şekilde Türklükle ilgilileri yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 21:09:00 -
Irkçılıktan tüm insani duygularını kaybeden Ümit Özdağ bu sefer de İHH'yı hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Suriyeli Faris Muhammed Al Ali, Hatay’da uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Her daim ırkçılığın karşısında durup mazlumlara kol kanat geren İHH, Suriyeli Al Ali'nin üzücü ölümüne ilişkin bir taziye mesajı yayınladı.

İHH'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Çok üzgünüz... Reyhanlı Eğitim Kampüsümüzde öğrenim gören ve bu yıl Tıp Fakültesini kazanan yetim öğrencimiz Faris Muhammed Al Ali, Hatay’da bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Menfur saldırıyı kınıyoruz. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz." denildi.

İnsani duygularını kaybetmiş!

Irkçılıktan tüm insani duygularını kaybeden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İHH'nın Suriyeli genç için yayımladığı taziye mesajından rahatsız oldu.

İHH'yı çirkin ifadelerle hedef alan Özdağ, "İHH Suriyeliler tarafından öldürülen bir tek Türk genci için başsağlığı yayınlamadı. Bunların nüfus cüzdanlarından başka hiç bir şekilde Türklükle ilgilileri yok. Aslında Türk düşmanı bunlar." ifadelerini kullandı.

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