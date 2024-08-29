Irkçılık namussuzluktur: Metroda toka satan Suriyeli çocuğa tokat attı!

İstanbul metrosunda bir kişi saç tokası satan Suriyeli çocuğa tokat attı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde diğer yolcuların şahsı engellemeye çalıştığı görülüyor.

Belirli odakların pompaladığı nefret ve ırkçılık, toplumu Suriyelilere karşı tahrik ediyor. Savaştan kaçıp Türkiye'yi güvenli bir liman olarak gören mültecilere yönelik olumsuz davranışlar son dönemlerde sıklaştı. Bunda elbette ki milliyetçiliği ırkçılık olarak tasvir eden çevrelerin toplumun hassas olduğu konuları kaşıması büyük etken. Bu olayların sonuncusu İstanbul'da yaşandı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 Metro hattında, çiçekli saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa tokat atıldığına dair bir video yayıldı. Videoda bir kişinin Suriyeli çocuğa tokat attığı görülürken diğer yolcular adamı durdurmaya çalışıyor. Video kısa sürede yayılırken birçok sosyal medya kullanıcısı Suriyeli çocuğa tokat atan adama karşı öfke dolu mesajlar paylaştı. Tepki gösterenlerden biri de Haluk Levent'ti. Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu haberi gördüm. Atladım. Sonra içim içimi yedi. Biz neye dönüştük böyle? Bu haberi yazmaya çekinmek bile başlı başına bir facia. Neden? eee linç yeriz. Çünkü çocuk Suriyeli. Dostlarım! 100 kez yazdım 101 kez yazmaya devam ediyorum. Ben başından beri Suriyeli sığınmacılar konusuna karşıyım. Bir an önce ama bir an önce güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmeliler. Bu ayrı bir konu. Ama bu değil. Hiç değil!!! İstanbulda metroda saç tokası satan bir çocuğa bu şiddet ne?? Bu çocuğun suçu ne? Suçu bu insanlarda aramayın!!"

FATİH TEZCAN'DAN TEPKİ

Olaya tepki gösterenlerden biri de Fatih Tezcan oldu. Tezcan, yaptığı paylaşımda "Bu videonun gerisi nerede? Oradakiler, toka satan el kadar kız çocuğunu ağlata ağlata yalvarta yalvarta döven bir ortalık evladının ağzını burnunu dağıtmadılarsa daha konuşmayalım bu ülkenin işi bitmiş demektir! Videonun devamı nerede?" ifadelerini kullanırken daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.

BAKAN TUNÇ: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Tunç, şüpheli hakkında soruşturma başlattıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez.

Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."