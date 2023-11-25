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Gündem Irkçı Wilders'ten Filistinlilerle ilgili insanlık dışı çağrı
Gündem

Irkçı Wilders'ten Filistinlilerle ilgili insanlık dışı çağrı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 15:05:00 -
Irkçı Wilders'ten Filistinlilerle ilgili insanlık dışı çağrı

Hollandalı ırkçı ve İslam düşmanı Wilders, Filistinlilerin Ürdün'e kaydırılması için çağrı yaptı. Filistin ve Ürdün, Wilders'in açıklamasını kınadı.

Hollandalı parlamenter, İslam düşmanı ve ırkçı Geert Wilders, işgalci İsrail'in zulmettiği Filistinlilerin Ürdün'e kaydırılması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ile Ürdün, Wilders'in açıklamalarını kınadı. Hollandalı ırkçı siyasetçinin, Filistinlilerin özgürlük hakkını reddettiği vurgulandı.

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