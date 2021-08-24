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Siyaset Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinin ismi olay oldu!
Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinin ismi olay oldu!

Özellikle Araplara olan düşmanlığıyla sürekli ırkçı paylaşımlar yapan Ümit Özdağ, partisinin isminin "Zafer Partisi" olduğunu duyurdu. Arap düşmanlığı yapan Özdağ'ın partisinin ismini Arapça'dan seçmesi olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 14:39:00 -
Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinin ismi olay oldu!

İYİ Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, geçen mart ayında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdüren Özdağ, bu süreçte yeni bir parti kurma çalışmalarına da devam etti.

Partisini kurma çalışmalarını tamamlayıp bugün partisinin adını duyuran Özdağ, kendisiyle de partisine koyduğu isimle çelişti.

Sıkı bir Arap karşıtı olarak tanınan ve zaman zaman Arapları hedef gösteren Ümit Özdağ, partisinin ismini Arapça kökenli bir isimden seçti.

Kurduğu partinin adını Zafer Partisi olarak duyuran Özdağ'a, Arapçada "Savaşta kazanılan başarı" anlamına gelen zafer ismini seçtiği için eleştiriler de yapıldı.

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