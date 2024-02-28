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Sosyal Medya Irkçı Ümit Özdağ'a ders gibi tepki! 'Babanın yeri mi burası?'
Sosyal Medya

Irkçı Ümit Özdağ'a ders gibi tepki! 'Babanın yeri mi burası?'

Yeniakit Publisher
2024-02-28 17:23:00 - 2024-02-28 17:40:42

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'a tepki gösteren bir vatandaş, ders gibi cevaplar verdi.

Ümit Özdağ beraberindeki kalabalıkla Aydın'da esnaf ziyareti yaparken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Bir vatandaş Özdağ'a, "Tüm sığınmacılar gidecek demeniz benim hoşuma gitmiyor. Çünkü onlar da bizim Müslüman kardeşimiz." dedi.

Özdağ bir süre ırkçı ifadelerle kendisini eleştiren kişiye cevap verdi. Vatandaş ise Özdağ'a tepkisini sürdürdü.

Ümit Özdağ daha sonra vatandaşın yanından ayrıldı. O esnada ırkçı Zafer Partililer, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak, sığınmacılar gidecek" sloganları attı.

Kalabalığa meydan okuyan vatandaş, "Burası Müslüman bir ülkedir. Babanızın malı mı tüm sığınmacıları gönderiyorsunuz. Biz sığınmacılarla ülkemizi değil ekmeğimizi paylaşıyoruz" diye bağırdı.
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O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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