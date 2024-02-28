Irkçı Ümit Özdağ'a ders gibi tepki! 'Babanın yeri mi burası?'

Ümit Özdağ beraberindeki kalabalıkla Aydın'da esnaf ziyareti yaparken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Bir vatandaş Özdağ'a, "Tüm sığınmacılar gidecek demeniz benim hoşuma gitmiyor. Çünkü onlar da bizim Müslüman kardeşimiz." dedi.

Özdağ bir süre ırkçı ifadelerle kendisini eleştiren kişiye cevap verdi. Vatandaş ise Özdağ'a tepkisini sürdürdü.

Ümit Özdağ daha sonra vatandaşın yanından ayrıldı. O esnada ırkçı Zafer Partililer, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak, sığınmacılar gidecek" sloganları attı.

Kalabalığa meydan okuyan vatandaş, "Burası Müslüman bir ülkedir. Babanızın malı mı tüm sığınmacıları gönderiyorsunuz. Biz sığınmacılarla ülkemizi değil ekmeğimizi paylaşıyoruz" diye bağırdı.

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O anlar sosyal medyada gündem oldu.