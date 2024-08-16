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Gündem Irkçı Ümit Özdağ yalan, iftira ve provokasyondan vazgeçmiyor
Gündem

Irkçı Ümit Özdağ yalan, iftira ve provokasyondan vazgeçmiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-16 02:13:00 -
Irkçı Ümit Özdağ yalan, iftira ve provokasyondan vazgeçmiyor

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği'' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı  ırkçı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

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