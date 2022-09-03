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Siyaset Irkçı Ümit bunu beklemiyordu! Zafer Partisi'nde üst düzey istifa
Siyaset

Irkçı Ümit bunu beklemiyordu! Zafer Partisi'nde üst düzey istifa

Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer partiden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 07:55:00 -
Irkçı Ümit bunu beklemiyordu! Zafer Partisi'nde üst düzey istifa

Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer partiden istifa ettiğini açıkladı.

Twitter’dan istifasını duyuran Tunçer, “Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve Parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabede verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum. Vatan, Emek, Onur!” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

700yildir bu toprakta yaşayan Kızık boylu

Bu tip ırkçılık yapanların amacı 80oncesi gibi gençleri birbirine kırdırmak darbeye zemin hazırlayıp cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini darbeyle değiştirmektir gençlerin kanlarını kendine sermaye yapmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım
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