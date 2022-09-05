Irkçı siyasetçiler neden şeref ve karakter yoksunudur? İşte problemin kaynağı...

İnsanlık tarihi ideolog ve teorisyenlerin ortaya koyduğu bir çok ideolojiyi gördü. Bunlardan bazılarının olumlu ya da olumsuz etkileri günümüze kadar devam etti. Merkezinde ırkçı düşünce biçiminin olduğu ideolojiler ise yıkım, zulüm ve katliamdan başka hiç bir şey getirmedi. Tarih bu durumun istisnai olarak bozulduğunu bile bizlere göstermiyor.

İşte bu berbat, akıl dışı, barbar düşünce biçimi ülkemizde de yabancı uyruklu insanlara yönelik olarak bir takım karaktersiz topluluklar tarafından da Türk halkının geleneksel kapsayıcı norm ve tutumunu adeta dejenere ediyor ve yapısını bozup bir milletin karakterini ancak aşağı çekebilecek olan ırkçılık zehiri zerk ediliyor!

Amerikalı ünlü teori ve aksiyon adamı Malcolm X ise ırkçılığı net olarak psikolojik bir hastalık olarak tanımlıyor. Geçmişten günümüze siyonizm'e, siyahi düşmanlığına, nazizm'e ve ülkemizdeki hastalıklı beyin yapısına sahip siyasilere bakıldığında, Malcolm X'in hiç te haksız olmadığı, aksine dediklerinin fazlasıyla isabetli olduğunu gözlemleyebiliyoruz.

Siyasielre gelince, bunu sadece hastalık olarak algılamamak, doğrudan ağır suç kapsamında değerlendirmek gerekiyor. Zira bir topluluğun liderliğine kadar öyle ya da böyle yükselebilmiş bir bireyin, ırkçılık üzerinden güdülen siyasetin ne denli tehlikeli olduğu ve sonuçlarının ne kadar pahalıya patlayacağını tahmin edememesi imkansız. bu da bahsi geçen şahsın ya da şahsiyetsizin tüm bunları göze alarak bu tip bir siyasi yol izlediği, bu tip bir yolu göze alanında ivedilikle ırkçı düşüncelerinden dolayı ağır bir biçimde cezalandırılması gerektiği medeni ve ahlaklı düşüncenin bizi mecbur bıraktığı bir durum olarak görebiliyoruz...