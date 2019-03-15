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Irkçı senatörden büyük skandal! Saldırıda Müslümanları suçladı

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Anning, olaya terör saldırısı diyemezken "Akan kanın gerçek nedeni göç" ifadelerini kullandı.

15 Mart 2019 Cuma 15:31
Irkçı senatörden büyük skandal! Saldırıda Müslümanları suçladı

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıya ilişkin "Akan kanın gerçek nedeni göç" dedi.

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 49 kişi yaşamını yitirirken 48 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıya ilişkin "Akan kanın gerçek nedeni göç" dedi.

Müslümanları hedef gösterdi

Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Akan kanın gerçek nedeni göç" diyen Avustralyalı senatör Fraser Anning ülkesinde sert şekilde eleştiriliyor.

Bağımsız Senatör Fraser Anning, "Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya gittiklerini" söylemişti.

Başbakan tepki gösterdi: Tiksindirici

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Anning'in sözlerinin "Tiksindirici" olduğunu söyledi. Scott Morrison, "Bu görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, ülkenin hiçbir yerinde yer yok" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:31
  1. Yeni Zelanda
  2. ABD

YORUM YAZ

  • abidin kayaabidin kaya31 dk önce
    Bende şunu diyorumki Müslümana kötü gözle bakan kim olursa olsun gözü oyulmalıdır. müslümana düşman olan herkes hakettiği cevabı almalıdır.
  • 1453 Fatih1453 Fatih33 dk önce
    VAY KATMERLİ KAFİR CANINIZ CEHENNEME
  • ADNANADNAN41 dk önce
    MUSLUMANLAR URETMELI CALISMALI KENDI ULKELERINI KALKINDIRMALI TEKNOLOJOYI YAKALAMALI BU HRISTIYAN ULKELERINDE KOLE OLMAMALI MALESEF.TABI HICBIR NEDEN BU KATLIAMI AKLAMAZ AMA ARTIK MUSLUMANLARIN BILINCLENMESI LAZIM
  • AnigzelAnigzel41 dk önce
    Küfür tek millettir

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