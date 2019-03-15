Irkçı senatörden büyük skandal! Saldırıda Müslümanları suçladı Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Anning, olaya terör saldırısı diyemezken "Akan kanın gerçek nedeni göç" ifadelerini kullandı.

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıya ilişkin "Akan kanın gerçek nedeni göç" dedi. Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 49 kişi yaşamını yitirirken 48 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıya ilişkin "Akan kanın gerçek nedeni göç" dedi. Müslümanları hedef gösterdi Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Akan kanın gerçek nedeni göç" diyen Avustralyalı senatör Fraser Anning ülkesinde sert şekilde eleştiriliyor. Bağımsız Senatör Fraser Anning, "Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya gittiklerini" söylemişti. Başbakan tepki gösterdi: Tiksindirici Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Anning'in sözlerinin "Tiksindirici" olduğunu söyledi. Scott Morrison, "Bu görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, ülkenin hiçbir yerinde yer yok" dedi.

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