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Siyaset Irkçı Özdağ Türk askerliğinin dindarlığından rahatsız!
Siyaset

Irkçı Özdağ Türk askerliğinin dindarlığından rahatsız!

Yeniakit Publisher
2023-08-16 23:52:00 - 2023-08-16 23:52:36

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli inançlı askerlerden rahatsızlığını Şaban Sevinç'e anlattı.

Özdağ, "Bir general, askerlerine ‘Buraya Allah'ın kulu olmaya geldiniz’ diyor." ifadesini kullandıktan sonra, şöyle hakaret etti:

Allah’ın belası adam. Askeri okulda asker olursun asker.

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