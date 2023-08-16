Irkçı Özdağ Türk askerliğinin dindarlığından rahatsız!
Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli inançlı askerlerden rahatsızlığını Şaban Sevinç'e anlattı.
Özdağ, "Bir general, askerlerine ‘Buraya Allah'ın kulu olmaya geldiniz’ diyor." ifadesini kullandıktan sonra, şöyle hakaret etti:
Allah’ın belası adam. Askeri okulda asker olursun asker.
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