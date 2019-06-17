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Irkçı eski bakandan skandal çağrı: Trump gitmeden orayı işgal etmeliyiz

Terör devleti İsrail'in eski Adalet Bakanı aşırı sağcı Ayelet Şaked, skandal açıklamalarını sürdürüyor. Şaked, 'Trump dönemini fırsat bilip Batı Şeria'yı işgal edelim. Bundan daha iyi zaman bulamayız' dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:14
Irkçı eski bakandan skandal çağrı: Trump gitmeden orayı işgal etmeliyiz

İsrail'in eski Adalet Bakanı aşırı sağcı Ayelet Şaked, 'Trump dönemini fırsat bilip Batı Şeria'yı işgal edelim. Bundan daha iyi zaman bulamayız' dedi.

Ayelet Şaked, Pazar günü New York'ta gerçekleştirilen Jerusalem Post gazetesinin düzenlediği bir konferansta açıklamalarda bulundu. Şaked burada konuşma yaparken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Bu paylaşımına, "Daha iyi bir zaman yok. İsrail'in C bölgesi alanını gerçek kılmak gerekiyor. Trump'ın saltanatını kaçırmamalıyız. Biraz önce New York'taki Jerusalem Post konferansında bunu söyledim" dedi.

C Bölgesi

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturuyor. En az 325 yasadışı İsrailli yerleşimcinin yaşadığı C bölgesi, Oslo Anlaşmasından sonra inşa edildi.

İsrail Bahreyn konferansına katılıyor

Şaked'in açıklaması İsrail'in "Yüzyılın Anlaşması" kapsamındaki ilk organizasyon olan Bahreyn'deki çalıştaya katılacağını duyurmasının ardından geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılacağını duyurmuştu.

Bahreyn Konferansına Filistin'den katılım gerçekleştirilmeyecek. Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'ın konferansa katılacağı biliniyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:14
  1. ABD
  2. İsraili

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