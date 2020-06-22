Irkçı başbakandan küstah sözler! Türkiye'ye saldırdı

2020'nin başında Türkiye-Yunanistan hattında patlak veren mülteci krizi ile ilgili bir açıklama Avusturya'dan geldi.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Avusturya'nın 33 yaşındaki başbakanı Sebastian Kurz, bu gerilim ile ilgili tehditlerde bulundu.

Kurz, "Türkiye'nin bize şantaj yapmasına izin vermemeliyiz. Türkiye'nin mültecileri kullanarak Avrupa Birliği'ni tehdit etmesine izin vermemeliyiz. Onlar bunu tekrar tekrar deniyorlar. Biz Yunanistan'ın sınırlarını ve AB'nin sınırlarını koruması için geçen mart ayında Meriç'e yardım gönderdik. Bunun sebebi de Türkiye'ye net bir mesaj vermekti" ifadesini kullandı.