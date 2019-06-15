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İri taneli kirazı Avrupa ve Rusya ülkeleri tercih ediyor

Tokat’ın Kemalpaşa köyünde yetiştirilen "ziraat 0900" cinsi 30-32 kalibreli kiraz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya’ya ihraç ediliyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:06
İri taneli kirazı Avrupa ve Rusya ülkeleri tercih ediyor

Tokat’ın Kemalpaşa köyünde yetiştirilen "ziraat 0900" cinsi 30-32 kalibreli kiraz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya’ya ihraç ediliyor.


Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyü kiraz üretimi ile yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazara sahip. 59 bin 870 dekar alanda kiraz üretimi yapılan köyde "ziraat 0900" cinsi kiraz ihracatta tercih ediliyor. 18-20 kalibre olan normal bir kiraz cinsinden farklı olarak 30-32 kalibre olan "ziraat 0900" cinsi kiraz tadı, görünüşü ve dayanıklılığı nedeni ile diğer kiraz cinslerinden ayrılıyor. Köylüler tarafından hasat edilen kirazlar traktörlerle komisyonculara getiriliyor. Tartılan ve boylarına göre ayrılan kirazlar soğuk hava deposu olan tırlarla yurt dışına gönderilmek üzere yükleniyor.


Anavatanı Türkiye olan dünyanın en kaliteli kirazı


Komisyoncu Erdal Kiran, şoklamaya girdikten sonra çatlamaması nedeniyle tercih edilen iri taneli kirazın geçen yıl 3-4 liradan bu yıl ise 6-8 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti. Tokat’tan tırlara yüklenen kirazların ihracatçı firmalar tarafından pazarlandığını ifade eden Kiran, Avrupa ülkelerinin tamamına yakını olmak üzere Rusya’ya kiraz ihraç edildiğini belirterek, “Her firmanın bir pazar ağı var, talebe göre gönderiliyor. Geçtiğimiz yıl bin ton civarında bir ihracatlık kiraz üretimi vardı. Bu sene bin 500 tonu yakalayacağız. Genel kiraz potansiyelimiz ise 5-6 bin ton civarında. Bununda yüzde 25’in 0900 dediğimiz ihracatlık kiraz oluşturuyor. İhracatcı firmalara sadece anavatanı Türkiye olan ve dünyanın en kaliteli kirazı olan bu çeşidi tercih ediyor. Bu tür kirazlar işleme tesislerinde şoklama ünitelerine girdiğinde çatlama yapmıyor. Çiftçimizin yüzü güler diye umut ediyoruz. Kiraz hasadı bitene kadar havaların yağışlı gitmemesini ümit ediyoruz” dedi. Kiran, 32 kalibre üzerinde kiraz çeşidinin yok denecek kadar az olduğunu, ideal kiraz kalibresinin 26 ve üzeri olduğunu sözlerine ekledi. Kiraz ihracatçısı Bilal Çınar ise ihracatın olduğu yerde kalitenin olduğunu ifade ederek, “Kalitenin olduğu yerde başarı olur. Tokat’a ne kadar çok firma gelirse ne kadar kalite olursa ilin ekonomisine daha çok faydalı olur. Kalite ihracatla başlıyor” dedi.


Tokat Kemalpaşa kirazının kalitelisi ile ün yaptığını ifade eden Komisyoncu Suat Durgun, “Yurt içi ve yurt dışı pazara kamyonlarla gönderiyoruz. Rusya’ya kadar elimizi uzatıyoruz. Kemalpaşa köyünde kirazlarımız oldukça kaliteli. Hiç bir şekilde sıkıntı yok her şey çok güzel” diye konuştu.


Kiraz üreticisi Mustafa Yılmaz ise fiyatların kendi açılarından düşük olduğunu dile getirerek, “Çiftçinin giderlerine göre maliyetleri (gübre, ilaç, mazot, işçi, elektrik, su) çok fazla. Yani çiftçi olarak biz mağduruz. Bu paralarla kazanç olmuyor. Meyve tarlasındaki ağaçlar söktüren çiftçilerimiz oldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:06
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